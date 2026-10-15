Los apagones por relevos de carga podrían repetirse hoy en Puerto Rico debido a deficiencias en la generación de energía.

Así lo confirmó la presidenta de LUMA Energy, Janisse Quiñones, en una entrevista con el programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día, en la que indicó que la Isla no cuenta con la reserva de generación necesaria para suplir la demanda de sus más de un millón de clientes.

Entre los factores que inciden en la situación está la salida de servicio de una unidad de la Central Costa Sur el martes.

“Hoy es un día que estamos en posibilidad de relevos de carga porque tenemos menos de 100 megavatios disponibles de reserva. Costa Sur 5 salió el martes en la mañana y todavía no tenemos una fecha que vuelva a entrar y ahora mismo las empresas generatrices no han podido tomar el mantenimiento planificado porque no tenemos suficiente generación”, afirmó la ingeniera, que asumió como presidenta del consorcio el pasado 30 de marzo.

PUBLICIDAD

Quiñones sostuvo además que las deficiencias en la generación de energía afectan tanto las operaciones del sistema eléctrico como el costo de la electricidad en Puerto Rico.

“Nosotros como operador de una red de transmisión y distribución, necesitamos también tener una generación que esté disponible y sea confiable, y hemos visto este año que la falta de generación ha afectado no solamente las operaciones del sistema energético, también el costo energético para el país”, precisó.

Puerto Rico enfrentó una interrupción en el suministro de gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan que provocó que las unidades tuvieron que operar con diésel, un combustible más caro que el gas natural, lo que termina reflejándose en la factura.

Precisamente, durante los próximos meses los clientes podrían ver reflejadas alzas adicionales en sus facturas, luego de que el Negociado de Energía aprobara un aumento de 5.284 centavos por kilovatio hora, que eleva el costo de la energía a aproximadamente 33.8 centavos por kWh para este trimestre de octubre a diciembre.

Como resultado, un cliente residencial sin subsidio que consuma 800 kWh al mes tendrá una factura estimada de $270.86, en comparación con los $228.59 que pagaba bajo la tarifa anterior.