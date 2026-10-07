¿Has notado un aumento considerable en tu factura de luz durante los pasados meses? En redes sociales, distintos clientes de LUMA Energy han compartido capturas de sus facturas alegando que han experimentado alzas de cientos de dólares. Esta situación, según LUMA, no se debe a ningún error.

Y es que el consorcio encargado del sistema de transmisión eléctrica en Puerto Rico sostiene que estos incrementos responden, entre otros factores, a un mayor consumo de electricidad durante los meses de verano y al uso de combustibles más costosos.

“Es importante que cuando los clientes estén evaluando su factura de luz, evalúen cómo fue su comportamiento en términos de consumo mes tras mes. Lo que nosotros estamos viendo, y lo hemos reportado tanto al Negociado de Energía de distintas formas, como públicamente también lo hemos discutido, en los últimos meses, que han sido meses calor, el consumo de energía se ha disparado mucho”, precisó Hugo Sorrentini, portavoz de LUMA Energy.

PUBLICIDAD

Aumento en la factura de la luz reportado por cliente. ( Fotocaptura )

Según Sorrentini, ese aumento en la demanda también provocó que durante varios meses se registraran interrupciones en el servicio eléctrico debido a que no había suficiente generación para cubrir el consumo.

“Por eso en los meses de junio, julio y agosto hubo tanto relevo de carga, porque no había suficiente generación para cubrir la demanda de consumo de la gente. Todo está conectado”, agregó el portavoz de LUMA.

Sorrentini también señaló que el costo del combustible tiene un peso significativo en la factura de los clientes, al precisar que cerca del 70% de esta está relacionado con ese renglón.

Puerto Rico enfrenta una interrupción en el suministro de gas natural a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan. Ante esta situación, las unidades tuvieron que operar con diésel, un combustible más costoso que el gas natural, lo que representa un mayor costo de generación que termina reflejándose en la factura.

Factura de luz en aumento ( Fotocaptura Facebook )

A esto se suma el periodo en que varios municipios estuvieron bajo racionamiento de agua debido a la sequía que afectó al embalse Carraízo, una situación que también pudo incidir en el consumo de electricidad de los clientes de esas zonas.

“Hay clientes que reportan que los meses que estuvieron sin agua han tenido que operar bombas de agua, cisternas que tienen algún tipo de componente eléctrico. Eso también consume más energía”, detalló el portavoz.

Durante los próximos meses, los clientes podrían ver reflejadas alzas adicionales en sus facturas. Esto, luego de que el Negociado de Energía aprobara un aumento de 5.284 centavos por kilovatio hora, que eleva el costo de la energía a aproximadamente 33.8 centavos por kWh para el trimestre de octubre a diciembre. Como resultado, un cliente residencial sin subsidio que consuma 800 kWh al mes tendrá una factura estimada de $270.86, en comparación con los $228.59 que pagaba bajo la tarifa anterior.

No obstante, si un cliente tiene dudas sobre los cargos o la cantidad reflejada en su factura, puede comunicarse con LUMA Energy al 1-844-888-5862. Además, tiene disponible el recurso de revisión de factura para solicitar que se evalúen los cargos facturados.