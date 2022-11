“Wayne Stensby es nuestro presidente y CEO, y su rol como líder de los sobre 3,000 hombres y mujeres que trabajan en LUMA es crucial para construir un futuro más brillante y subsanar los años y décadas de abandono del sistema eléctrico bajo la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica)”.

Esta fue la afirmación que, en declaraciones escritas, emitió en la tarde de este martes la empresa LUMA Energy, poco después que el gobernador Pedro Pierluisi reiterara su exigencia de un cambio gerencial en dicha empresa y que se hable públicamente sobre la posibilidad de que el actual director de la AEE, Josué Colón, asuma la presidencia del consorcio.

Según la comunicación, emitida por el director comunicaciones de LUMA, Hugo Sorrentini, “cualquier discusión mediática sobre quién o cuáles cambios futuros podrían o no ocurrir no está basada en hechos o en la realidad. Para ser más específicos, las declaraciones públicas hechas por terceros en entrevistas sobre los cambios en nuestra directiva, los cuales podrían ocurrir o no, simplemente no son ciertas”.

Es el mismo Colón quien ha avivado la posibilidad de que pueda llegar a la presidencia de LUMA. Este ha expuesto en varias entrevistas mediáticas que ha realizado a lo largo de este martes que no le cierra las puertas a la posibilidad de ocupar el cargo y que ha tenido conversaciones “privadas” con el presidente de una de las empresas matices de LUMA, Quanta Services, Earl C. “Duke” Austin, de las cuales no dio detalles.

Por su parte, Pierluisi aceptó que el gobierno está en negociaciones con LUMA Energy de cara al vencimiento del contrato suplementario el próximo 15 de noviembre. No dio detalles sobre qué temas están negociando, pero reiteró su llamado público a un cambio de gerencia.

De paso, rechazó que haya impulsado el nombre de Colón para la presidencia de LUMA en estas conversaciones.

“Quien decide quién dirige LUMA es LUMA. O sea, no es mi responsabilidad ni le compete al gobierno”, afirmó el primer ejecutivo, tras participar de la convención de la Asociación de Constructores en el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en Miramar.