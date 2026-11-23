El Viejo San Juan recibirá un proyecto de rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica de esta zona histórica como parte los trabajos que realiza LUMA Energy.

La primera fase, anunció el consorcio energético, contempla sobre 90 reparaciones para fortalecer la seguridad de las instalaciones eléctricas, mejorar la confiabilidad del sistema y apoyar la actividad residencial, comercial y turística.

Los trabajos comenzarán en la Calle San Sebastián y sus alrededores, como parte de una planificación que toma en consideración la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián en enero, cuando miles de personas visitan la zona.

Esta primera etapa atenderá componentes de la infraestructura eléctrica que requieren reemplazo o rehabilitación para reducir riesgos de seguridad y fortalecer las condiciones del sistema, según se informó.

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La empresa indicó que la modernización de la infraestructura eléctrica del Viejo San Juan “representa un reto de ingeniería particular debido a sus calles estrechas, edificaciones centenarias y espacios limitados para la instalación de equipos. A diferencia de otras comunidades, parte de la infraestructura eléctrica de esta zona se encuentra instalada sobre los techos de los edificios, lo que requiere soluciones especializadas para garantizar la seguridad de los trabajadores, residentes y visitantes, así como la protección de las estructuras históricas”.

Trabajos de Luma en el Viejo San Juan ( Suministrada )

Para atender estas condiciones, LUMA asegura que desarrolló nuevos estándares de ingeniería y construcción que incluyen el diseño de postes y estructuras específicas para las características del Viejo San Juan.

“Estas nuevas estructuras permitirán realizar trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de manera más ágil y segura, al reducir la necesidad de transportar y maniobrar postes convencionales de gran tamaño por calles estrechas y espacios de difícil acceso. Esto contribuirá a reducir los tiempos de reparación ante futuras averías y facilitará el restablecimiento del servicio eléctrico para residentes y comerciantes. Estas soluciones también establecerán criterios técnicos uniformes para los trabajos actuales y futuros en la zona histórica”, expresaron por escrito.

¿Qué harán?

Los trabajos incluyen el reemplazo de postes y estructuras, la rehabilitación de líneas y conductores primarios y secundarios, mejoras en componentes aéreos y soterrados, la relocalización de alimentadores y la instalación de equipos de protección eléctrica.

Las mejoras, indicaron, se desarrollarán en coordinación con el Municipio de San Juan para considerar el calendario de actividades, los accesos y las necesidades de residentes y comerciantes, procurando minimizar los inconvenientes durante su ejecución.

El proyecto, financiado con fondos operacionales, contempla un promedio de cinco intervenciones semanales, sujeto a las condiciones operacionales y a la coordinación necesaria para cada trabajo. Se proyecta que las mejoras continúen hasta junio de 2027 en diferentes calles del Viejo San Juan.