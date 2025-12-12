LUMA se llevará la luz en 11 pueblos este fin de semana
Realizará mejoras al sistema de energía eléctrica.
PUBLICIDAD
La empresa LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución de energía eléctrica, realizará este fin de semanas trabajos de mejoras en 11 municipios que pudiese requerir que se interrumpa el servicio.
Los pueblos que impactarán son: Manatí, Barranquitas, Aibonito, Aguada, Juncos, Vega Baja, Sabana Grande, Patillas, Carolina, Orocovis y Caguas.
“Las interrupciones programadas para son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, reiteró la empresa.
Añadió que “reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”.
Relacionadas
Trabajos programados:
Viernes, 12 de diciembre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Manatí – Urbanización Lomas de Manuatabón, Villas de Manuatabón, Barrio Pugnado, sector Canta Gallo y barrio Río Arriba Saliente
- Barranquitas – Barrio Cañabón carretera 772 km 7.8 interior, sector Marrero, barrio Sabana sector Los Rosados
- Aibonito – Urbanización Extensión San Luis, calle Antioquía
- Aguada – PR-115 barrio Asomante, Residencial Aguada Gardens, Reparto Bonet y urbanización Extensión Jardines de Aguada; barrio Naranjo sector Sol de Borinquén, sector Foro Soto
- Juncos – Juncos, Villa Retiro–Ceiba Norte R-48, carretera 189 km 19.3 interior La Ceiba.
- Vega Baja – Calle Paseo Cipreses y urbanización Villa Pinares
Removido de vegetación peligrosa
- Sabana Grande – Sub-6574 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Sub-6572 C.C.L.
- Patillas – Bomba AAA ubicada en urbanización Pública Villa del Caribe.
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
- Carolina – Avenida Monserrate en Carolina, urbanización Villa Carolina.
Automatización de distribución
- Aibonito – Barrio Robles Sierra, barrio Rabanal La Sierra, barrio Sierra Panorámico, urbanización Colinas de MaricaO, barrio La Piedra finca Desperack, comunidad PRTC Pasto Viejo.
Sábado, 13 de diciembre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Juncos – Juncos, Ceiba Sur/Alturas Las Torres R-080, carretera 198 km 16.9 interior; servicio sector barrio Ceiba Sur R-080; barrio Ceiba Norte, comunidad Santana, calle Cacique y Batey
- Orocovis – Barrio Sabana sector Los Meléndez
- Barranquitas – Carretera 772 km 7.4 al 7.5 interior barrio Cañabón sector Los Aponte y barrio Cañabón sector Marrero carretera 772 km 7.8 interior
- Vega Baja – Urbanización Jardines de Mónaco I
Requerido por el cliente
- San Juan – Edificio 129, Residencial Luis Llorens Torres.
Removido de vegetación peligrosa
- Patillas – Urbanización San Benito, calle 1; PR-3; avenida La Colonia; urbanización San Benito calles 1, 2 y 3
Domingo, 14 de diciembre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Barranquitas – Barrio Honduras sector Camino El Tigre carretera 156 km 21.4 interior; barrio La Loma carretera 156 km 22.0 interior sector Camino El Mango; barrio Río Hondo II sector Cantera, Camino Luis Torres carretera 156 km 23.6; barrio Sabana carretera 569 sectores Los Padilla, La Escuelita, Los Meléndez y La Vega
- Manatí – Barrio Cantera carretera 2
- Juncos – Juncos, parcela Santana, carretera 31 ramal 935 km 3 h 3
Automatización de distribución
- Caguas – Sector Jurado, barrio Beatriz