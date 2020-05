La exjefa de Personal del Departamento de Salud y enlace con La Fortaleza del task force médico, Mabel Cabeza negó haber tramitado cotizaciones y propuestas de suplidores de pruebas del COVID-19 y puso el dedo acusador sobre el encargado del task force médico, Segundo Rodríguez, quien la pasada semana la había señalado a ella.

En su largo testimonio bajo juramento de más de siete horas a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Cabeza se defendió a brazo partido, pero su credibilidad quedó en entredicho varias veces, al ser impugnada con sus propias declaraciones por varios de los legisladores de mayoría y minoría.

Negó haber tenido participación en la adjudicación del contrato de $38 millones a la compañía Apex General Contractors para la compra de pruebas rápidas del cororavirus, que tuvo que ser cancelado por irregularidades y alegó que el 26 de marzo cuando llegó a la reunión, en la que se concretó la millonaria transacción en el Negociado de Manejo de Emergencias, en la carretera de Caguas, ya había terminado.

“Estoy segura de que llegué a las 9:00 a.m. y la reunión ya había finalizado. No estuve ni 20 a 25 minutos” alegó Cabeza.

Pero el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales le ripostó que la comisión legislativa tiene evidencia de que llegó al lugar a las 8:17 de la mañana y se fue a las 10:35 dela mañana. También fue confrontada con los testimonios vertidos en las vistas por el encargado del task force, quien la identificó “con las compras de Salud” y la ex secretaria de administración de la agencia, Adil Rosa dijo que Cabeza le había referido para evaluación la cotización de Juan Maldonado de Apex.

“Yo no refería, ni intervenía, ni me metía en los procesos de compras”, alegó en repetidas citas la ex funcionaria, a quien uno de los legisladores de la Palma le preguntó si era el poder detrás del trono en el Departamento de Salud durante la administración del exsecretario Rafael Rodríguez Mercado, donde en seis fue ascendida. “No participé de ninguna reunión en la que se discutió la compra”, insistió.

Tras el despido de Rodríguez Mercado y a pesar de que la entonces secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo le había retirado la confianza y la había trasladado a la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Cabeza logró que La Fortaleza la nombrara en un destaque, como enlace con Salud y el task force médico.

En el turno de preguntas del representante independentista Denis Márquez Lebrón Cabeza reconoció que el doctor Segundo Rodríguez estaba vinculado “con el suplido de compras de pruebas” en Salud.

“Sí, él (Rodríguez) estaba pendiente”, declaró la ex funcionaria cuando Márquez Lebrón le preguntó si el encargado del task force le daba instrucciones sobre el suplido de compras.

“¿Entonces él doctor Rodríguez no estaba actuando como task force, estaba haciendo funciones de secretario de Salud de facto?”, le inquirió el legislador pipiolo.

“Él envió nombres”, dijo Cabeza.

“¿Segundo Rodríguez mintió cuando la identificó a usted como parte del equipo de compras de Salud?, le preguntó por su parte, el representante popular Jesús Manuel Ortiz.

“Eso es correcto”, replicó la ex ayudante.

“Todo el mundo ha señalado a Segundo Rodríguez, pero insisten en traer mi nombre cuando aquí he señalado que seguía instrucciones de Segundo Rodríguez. Aquí se ha hablado de doctores, de compañías grandes y quién sigue cogiendo la culpa es Mabel Cabeza”, reclamó.

“Usted está molesta por que la tiraron a mondongo, está molesta con Wanda Vázquez porque después que la pusieron a hacer las llamadas y usted hizo el trabajo la dejaron en el medio. ¿Por qué la despidieron, por qué no la protegieron, por qué la sacrificaron? ”, le cuestionó por su parte, el portavoz popular, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

En otro momento del interrogatorio, la ex funcionaria declaró que el 17 de marzo, la gobernadora Wanda Vázquez se presentó a una reunión que había en Salud, a la que no fue invitada, pero alegó que ella tenía la puerta de su oficina abierta y que la ayudante especial, de la mandataria, Marisol Blasco, le pidió que fuera al cónclave.

El representante Morales le cuestionó por qué se fue por encima de la entonces secretaria interina Quiñones de Longo.

“La doctora no me había invitado, Blasco me invita y entendí que eran instrucciones de la gobernadora, que sí va por encima de la Secretaria”, dijo.

Después, Cabeza lloró cuando dijo que al día siguiente, 18 de marzo, la doctora Quiñones de Longo la llamó a su oficina para indicarle que no tenía su confianza y que la trasladaría a ASEM con el doctor Pablo Rodríguez del task force.

“La doctora me dijo que no le gustaba que la retaran y le dije que en ningún momento yo la había retado, que en ningún momento le había faltado el respeto, que no me había ido por encima de ella”, sostuvo.

Morales también confrontó a Cabeza con un correo electrónico del mismo 26 de marzo del comisionado del NMEAD, José Burgos con copia a Quiñones de Longo, en relación a una carta de Quest Diagnostics. “Los tests kits fueron recibidos por la señora Mabel Cabeza y en el día de hoy fueron enviados a 9 hospitales identificados por el task force de Salud. Yo nunca fui informado”, indicó Burgos.

“Yo daba ‘forward’ de los emails a las personas de compras, pero no intervenía en esos procesos”, alegó y cuando el Presidente de la comisión le cuestionó por qué los suplidores le enviaban correos electrónicos a ella le dijo a los legisladores “yo estuve tres años en Salud”.

El portavoz de la mayoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló le dijo a Cabeza que había ido a las vistas “con un libreto”.

“¿Quién dio la orden de que se compraran esas pruebas?”, le preguntó el legislador a lo que respondió “no sé”.

Cabeza, quien dijo que posee un bachillerato en administración de empresas con concentración en mercadeo de la Universidad Interamericana y que laboró para una empresa multinacional en el área de mercadeo, admitió a preguntas de Márquez Lebrón que no realizaba todas las funciones descritas en el cargo de “chief of staff”.

Narró que comenzó en Salud en enero de 2017 como ayudante ejecutiva del ex secretario Rodríguez Mercado y seis meses después, fue ascendida al puesto de “chief of staff”.

Rechazó que supervisara al personal de Salud y dijo que siempre actuaba por instrucciones de Rodríguez Mercado.

“Yo no supervisaba nada, lo que hacía era puro trabajo administrativo. Yo actuaba según las instrucciones del Secretario”, dijo Cabeza, quien tampoco pudo precisar cuáles eran sus funciones cuando fue destacada en La Fortaleza.

Igualmente negó haber ascendido con la ayuda de “sus amigos”, Elías Sánchez y la esposa de éste, Valerie Rodríguez.

“Yo era parte del Plan para Puerto Rico (del exgobernador Ricardo Rosselló) en el área de salud, participé en reuniones en las que estaban el doctor Rodríguez e Itza García y sometí un resume al banco de talento”, indicó para agregar que fue recomendada por Alfredo Escalera.

Cabeza solicitó en una carta al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez la inhibición de Morales, pero el líder legislativo denegó la solicitud por “falta de elementos”.

“Estoy más que claro que ese tipo de ataques iban a venir, me pasó con lo de Ciencias Forenses (la investigación de los cadáveres en vagones), cuando personas del gobierno trataron de ligarme con un funerario y los resultados están más que claros”, sostuvo el legislador novoprogresista.

Las vistas investigativas continúan este jueves 7 de mayo y se espera la comparecencia de Juan Maldonado de Apex.