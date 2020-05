La ex jefa de Personal del Departamento de Salud y enlace con La Fortaleza del task force médico, Mabel Cabeza, negó hoy haber tramitado cotizaciones y propuestas de suplidores de pruebas del COVID-19.

Pide inhibición de Juan Oscar Morales

“Yo no refería, ni intervenía, ni me metía en los procesos de compras”, alegó la ex funcionaria, quien declara desde esta mañana ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Cabeza, quien fue despedida en medio de la controversia por el contrato de $38 millones de la abortada compra de pruebas rápidas del coronavirus a la compañía Apex General Contractors, se ha amparado en su testimonio bajo juramento, en que a ella no le correspondía evaluar ni procesar las órdenes de compra.

PUBLICIDAD

“Yo daba ‘forward’ de los emails a las personas de compras, pero no intervenía en esos procesos”, reclamó.

Cuando el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales le cuestionó por qué los suplidores le enviaban correos electrónicos, la ex funcionaria se amparó en que “yo estuve tres años en Salud”.