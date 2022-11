Coamo. El gobernador Pedro Pierluisi destacó este martes que será “cauteloso” en sus expresiones sobre la posible extensión del contrato suplementario a la empresa LUMA Energy para que opere el sistema de transmisión y distribución de electricidad en la Isla, ya que hay dos importantes reuniones pautadas en las próximas horas para dilucidar si se le concede a este consorcio esta opción ante el hecho de que no se ha logrado restructurar la millonaria deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Dejó en el tintero, sin embargo, la pregunta de si su gobierno negocia tal extensión del contrato suplementario a cambio de que se cumpla con la exigencia de cambiar a la alta gerencia de LUMA.

“Yo hice el reclamo de un cambio en la gerencia y estoy pendiente”, respondió en un aparte con la prensa, tras haber inaugurado los San Blas Apartments en Coamo.

Según dejó claro Pierluisi, “en algún momento en el día de mañana, yo haré expresiones sobre este tema (de manera) ya más definitiva, porque depende de precisamente lo que se está debatiendo en el seno de la Junta de la Alianzas Público Privadas (APP)”.

Añadió que “yo voy a ser cauteloso en mis expresiones a propósito, porque lo que quiero es darle flexibilidad a los miembros de la Junta para que traten de llegar a un consenso”.

La reunión de la que habla, de la Junta de la APP, será en la tarde de este martes. Pero, según señaló, mañana, miércoles, habría otro conclave entre los miembros de la Junta de la AEE. Sería después de que estos dos eventos ocurran que Pierluisi anunciaría el preceder del gobierno.

Lo que dejó claro el mandatario es que a Puerto Rico no le convendría dejar a LUMA sin opciones y que el contrato se cancele.

“Lo que yo he dicho y reitero es que, lo que no quiero que suceda, y estoy haciendo todo lo posible por que no suceda, es que se cancele el contrato y que LUMA caiga en un periodo de transición a la salida. Yo te diría que eso es lo más importante que pesa en mi ahora mismo, porque ese escenario es terrible para Puerto Rico”, manifestó.

Esta controversia ha surgido, ya que mañana miércoles vence el contrato suplementario que tiene LUMA Energy. Se suponía que entrara en vigor el pacto de operación del sistema por 15 años. El mismo le disminuye a la empresa la partida que devengaría por su operación.

No obstante, la fecha límite llega sin que se lograra reestructurar la deuda de la AEE. Este era un punto importante para transicionar del contrato suplementario al contrato de los 15 años.

Algunos sectores del pueblo reclaman la cancelación del contrato. Pero, lo que se dilucida es una extensión del contrato suplementario para que LUMA permanezca en la operación del sistema de transmisión y distribución de energía.

Pierluisi, en sus expresiones, detalló a la prensa cuáles son las opciones que se tienen en la mesa.

“Una opción es que se extiende hasta que termine el proceso de la quiebra. Otra opción sería que se le ponga una fecha específica a la extensión. Estas son dos opciones. Como he dicho, una opción que, hasta el momento, pues LUMA no ha abrazado es, pues, más bien que comience el periodo de efectividad del contrato a 15 años, que tiene unos términos diferentes, una paga menor para LUMA. Entonces, (tiene) un proceso de bonificaciones y de penalidades establecido en el propio contrato a base de la métrica”, argumentó, al dejar claro que LUMA no desea comenzar el contrato de 15 años.

Se le cuestionó a Pierluisi que si esta extensión del contrato le costaría dinero al pueblo. Lo que respondió fue que “no habría un aumento. Sería seguir pagando lo mismo”.

El costo de no extender el contrato suplementario fue adelantado por el primer ejecutivo. Alegó que sería “terrible”.

“Si no se extiende el contrato supletorio y, por otro lado, no se acuerda el que aplique el contrato de 15 años, el contrato base, pues, entonces, automáticamente tenemos una terminación y un periodo de transición. Y de igual manera, la Autoridad para las APP está obligada a comenzar un proceso de búsqueda de otra entidad que sustituya a LUMA. Eso es lo que yo quiero evitar por todos los medios y espero que no suceda”, indicó.