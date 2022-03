“¡Qué tumbe!”

Estas son las palabras que se le han atribuido al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, tras haber realizado un comentario a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, en medio del Mensaje de Situación del Estado que ofreció el gobernador Pedro Pierluisi en la tarde de ayer ante la Legislatura.

La controversia se hizo viral en las redes sociales, a pocos días de que un comentario que hizo sobre recomendaciones para atajar la inflación también le causara problemas en las redes sociales. Más, sin embargo, el funcionario negó que haya realizado tal comentario a Vélez.

En declaraciones escritas, Cidre indicó que “algunas personas malintencionadas han esparcido unas imágenes en redes sociales y han inventado que yo hice unas expresiones irrespetuosas. Sobre esto quiero aclarar que toda mi vida me he conocido por ser un hombre de palabra y, sobre todo, respetuoso. En todos mis años como empresario, y ahora como miembro de un gabinete constitucional, sería incapaz de hacer ese tipo de expresiones o reacción. Mucho menos durante un acto tan importante como lo es el Mensaje de Estado del gobernador de Puerto Rico”.

“Niego rotundamente que haya hecho ese comentario que me señalan. Soy un hombre de palabra y si digo algo, hago frente a lo dicho. Ese no es el caso, jamás me van a escuchar expresándome de esa manera. Lamento mucho que alguien mal intencionado quiera desvirtuar el mensaje del Señor Gobernador. Al igual que mencionó el Gobernador en su mensaje, para mi es un privilegio trabajar por Puerto Rico, y todos los días me levanto dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder trabajar por este bendito pueblo”, añadió.

Pedro Pierluisi acaba de anunciar $901 millones para reconstruir caminos y carreteras y habla de las extensiones de los expresos PR-5 y PR-22.



El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre (@prsecddec), entonces le dice a la secretaria de DTOP, Eileen Vélez: “¡Que tumbe!” pic.twitter.com/9VYRUVReg6 — V. Torres Montalvo 📲 (@Motinsitepegas) March 29, 2022

Vélez también respondió en una entrevista con Noticentro 4 (Wapa TV) que ese no fue el comentario realizado por Cidre en momentos en que el mandatario anunciaba la extensión de las autopistas PR-1 y PR-22.

“No, no fue lo que dijo el secretario Cidre. En ese momento, siempre que hay un mensaje del gobernador, nosotros los secretarios que estamos juntos nos damos apoyo, siempre nos decimos ‘mira ahora te toca a ti’ o ‘este eres tú’ y nos apoyamos... El señor Cidre y yo estábamos hablando en ese momento de lo increíble que el gobernador está hablando, de la asignación histórica que se va a hacer en las carreteras, de los trabajos que se van a hacer. Él me comenta ‘todo eso es usted’ o ‘eso es todo tu’, porque eso es lo que hacemos cuando surge un comentario de otro secretario”, dijo.

“Hay que aclarar, porque obviamente que vayan a decir “que tumbe”, ¿qué están tratando de implicar? Eso está bastante feo y yo considero que es algo que están usando para malintencionar la labor del señor Cidre, que es bien triste y decepcionante tener que aclarar esto, y en ningún momento él me dijo esa frase, nunca. Ahora, ¿qué me dijo en ese momento? No recuerdo, porque en ese momento estamos todos aplaudiendo, emocionados, si acostumbramos a decirnos ‘ese eres tú’ o ‘esos son ustedes’ y en ese momento eso creo que fue lo que él me comentó”, añadió.

No obstante, ni Cidre ni Vélez han revelado qué expresión exacta fue la que alegan se realizó en ese instante en el que Pierluisi anunciaba obras para las carreteras.