“Hagámosle frente a la inflación: adoptemos el car pooling, exploremos el trabajo remoto, no dejes luces prendidas, desconecta tus enseres antes de acostarte…”

Así lee el mensaje que el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, publicó el pasado domingo, 13 de marzo, que ha generado múltiples memes y comentarios en las redes sociales.

El mensaje, que dice no sacará de su cuenta, se ha desvirtuado de tal forma que hasta han llegado a atribuirle recomendar donarle la mitad del sueldo a algún jefe para que pueda comprarle gasolina al bote.

Este controvertible tuit surgió de una mesa de discusión con el personal de comunicaciones del Departamento, según contó Cidre a Primera Hora.

Hagámosle frente a la inflación: adoptemos el car pooling, exploremos el trabajo remoto, no dejes luces prendidas, desconecta tus enseres antes de acostarte… — Manuel Cidre Miranda (@prsecddec) March 14, 2022

“El equipo de comunicaciones, muy acertadamente, quiso elevar a un tuit, donde yo creo que nada de lo que dice ese tuit ni es ofensivo y, al contrario, para el que lo sepa utilizar, me parece a mí que puede ser un mitigador del efecto de una inflación de esta naturaleza”, indicó.

De inmediato, añadió que, “de forma noble, se compartió ese tuit. Obviamente, causó el revuelo que causó, para muchos bien, para otros mal, y lo que es increíble que para otros ofensivo, motivo de burla, pero más que nada, motivo de insulto. Y como vivimos en una democracia, pues, obviamente, yo respeto la libre expresión. Pero, me hubiese mucho gustado que esa libre expresión se hubiese también utilizado cuando logramos cosas”.

A modo de ejemplo, expuso varios triunfos que le hubiese gustado que captaran la atención del pueblo, como lo fue la reubicación de la división de negocios de Honeywell desde Arizona a Puerto Rico.

En este caso, fue su consejo sobre cómo lidiar con la inflación, que se promedia entre un 4% a un 5%, lo que causó revuelo.

Dijo que buscaba que el frente para atacar el problema no se quedara en manos del gobierno y la Legislatura, sino que el individuo también procurara tomar acción.

“La inflación hay que atacarla de varios frentes. No es pretender eliminar la crudita o el cargo ambiental de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Eso no elimina el riesgo inflación de golpe y porrazo. La única forma de combatir la inflación es todo a la misma vez, el sector legislativo, el sector ejecutivo, el sector privado, el sector productivo y el ciudadano”, expuso.

Entonces, para lograr que el ciudadano tomara acción fue que Cidre hizo la recomendación de trabajar de manera remota o hacer un grupo de personas que viajen en un mismo vehículo para ahorrar gasolina, entre otras cosas.

Dijo que actos como apagar la luz si no se está en una habitación ayuda a mitigar el alto costo de vida que se enfrenta a dos años de la pandemia del COVID-19 y tras iniciar la guerra entre Rusia y Ucrania.

El titular de Desarrollo Económico afirmó que los comentarios negativos que ha recibido “no son motivo de preocupación, no nos quita el sueño… Ni pienso eliminarlo”.

Dijo que prefiere apoyar iniciativas que ha tenido el gobernador Pedro Pierluisi, como el solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal que se otorguen $200 millones del fondo de emergencia para aliviar el costo de energía, $30 millones para el programa Pymes to Pymes para colocar energía renovable en pequeños negocios y $300 millones para instalar energía solar en residencias de bajo costo.

“Instamos a la Legislatura a que revise impuestos que no tienen sentido”, manifestó Cidre.

Dijo que, si desde todos los sectores ponen su grano de arena, “juntos podemos formar una pared sólida contra la inflación. No es esta de ahora, la que venga mañana. Porque hoy es la guerra, pasado será la pandemia y sabe Dios lo que nos tocará vivir como país el día de mañana. Si no estamos preparados e integrado como país, al unirnos en esfuerzo simultáneo, sin duda alguna, como decía Bonaparte: ‘divídeme y vencerá”.

No obstante, todo este esfuerzo del que Cidre habló no sale a relucir en el controvertible tuit.

“Un tuit tiene 140 caracteres. Usted no puede escribir más en el tuit que lo que se escribió. Eso se eleva en distintas intervenciones que tenemos, en las distintas cartas que enviamos, y se eleva en las distintas estrategias que tenemos para juntos mitigar y combatir la inflación de forma ordenada y de forma integrada. Todos tenemos un pedazo en esta situación”, expuso para justificar la falta de contexto en el tuit y la explicación que brindó a Primera Hora.

Cidre aprovechó para dar varios ejemplos de cómo en la Isla nos afecta la guerra entre Rusia y Ucrania. Explicó que antes nadie sabía que parte de la gasolina y gas que se vendía en la Isla llegaba importado desde Rusia. Además, comentó que los granos y la harina también llega desde estos países. Dijo que en ambos renglones se ha comenzado a experimentar un alza en precios.

“Por lo tanto, tenemos que ser prudentes en el gasto, porque sin duda alguna son cosas que no controlamos y la sociedad lo tiene que entender. La sociedad no puede pretender que el gobierno lo resuelva todo. Todos tenemos que insertarnos, unos más y unos menos”, subrayó.

Tras sus comentarios, que incluyó que es padre de cuatro hijos, que tiene siete nietos y que las empresas de sus hijos emplean a 400 personas, Cidre justificó su entrada a hablar sobre el tema. Dijo que como secretario de Desarrollo Económico le corresponde sentar las bases para que en la Isla haya estabilidad y que eso redunde en que más empresarios consideren a la Isla como un lugar para hacer inversiones.

“Mi responsabilidad fiduciaria no solo es alertar y combatir la inflación. Mi responsabilidad mayor es crear un ambiente de desarrollo económico productivo, que aumente el empleo”, explicó.

Añadió que “a nivel mundial, el enemigo más grande que tiene la inversión es la incertidumbre. En este momento, producto de esta inestabilidad en los precios, la inflación, en el ambiente geopolítico, no solamente para Puerto Rico, para el mundo entero, las decisiones se ponderan muchísimo más y se piensan mucho más. Hay compañías que las decisiones se hacen a largo plazo y estos eventos no los detienen. Pero, la gran mayoría de las inversiones a nivel mundial, espera que haya una calma para hacer la inversión, así que Puerto Rico no es una excepción. Puerto Rico se puede ver afectado, como se puede ver afectado cualquier país del mundo”.