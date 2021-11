Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara denunciaron hoy que la mayoría popular no les dio acceso a evaluar con tiempo el informe del comité de conferencias del proyecto de enmiendas a la Reforma Laboral.

La senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez Lebrón le salieron al paso al presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, quien el martes en la noche, cuando la medida no logró los votos en el Senado, llamó “traidores” a los legisladores pipiolos y “cobardes” a los novoprogresistas y senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La medida, Proyecto de la Cámara 3, se aprobó en primera votación anoche en el Senado, pero no se llevó a votación final porque no tenía los votos. Después, anoche mismo, se aprobó en la Cámara con 29 votos a favor.

“Ayer, según me informan, el Presidente de la Cámara dijo que yo era una traidora. Mi respuesta al señor Hernández es que lo que pasa es que yo no soy una chapucera, no soy una irresponsable y distinto a ellos, tanto Denis como yo creemos que uno debe leer los proyectos y que el hemiciclo no puede ser un matadero al que llegan los corderos para el sacrificio”, dijo la senadora Santiago en una conferencia de prensa junto a Márquez Lebrón en el Capitolio.

Sostuvo que la reforma laboral ha sido uno de los temas que se ha estado discutiendo en la Asamblea Legislativa y dijo que recién juramentados ellos radicaron su propuesta que se discutió en el Senado, de forma conjunta con la propuesta del MVC. Sin embargo, dijo que la medida no fue atendida y se le dio paso al proyecto que llegó de la Cámara de la mayoría popular

Santiago dijo que el Proyecto de la Cámara 3 pretende revertir algunos de los defectos “de la deforma laboral aprobada por el PNP el cuatrienio pasado”.

“El viernes pasado el Presidente del Senado (José Luis Dalmau Santiago) me entregó una copia de algo que resultó ser lo que finalmente no se consideró. Ayer cuando el PPD ya tiene cuadrados sus votos, citan a reunión a algunas personas en el Salón de Mujeres Ilustres, aledaño al hemiciclo. Van llamando a los senadores y senadoras que necesitan para completar (las firmas) del informe del comité de conferencias. A mí no me invita nadie. Yo llegué sin ser invitada. Pedí que se me dejara ver el informe. No había copia disponible. La única copia la tenían empleados de la Cámara que le estaban explicando su versión a los senadores. En cuestión de minutos la mayoría popular aprueba el informe cuando nosotros hacíamos lo posible por ver el texto”, explicó la senadora.

“Se añaden veintipico de páginas de un lenguaje complejo que para poder evaluar tiene que contrastarse con las versiones anteriores y con la ley vigente”, agregó.

“Es totalmente falso, que los informes de conferencia se discutieron con todas las delegaciones. Yo nunca tuve la oportunidad de ninguna reunión, de ningún tipo de discusión”, reclamó por su parte, el representante Márquez Lebrón.

En una semana lograron acceso a cuatro informes de conferencia distintos y el primero, un borrador del Senado, lo descartaron completo. Ahí empezaron las presiones externas y se comenzaron a publicar otros informes a los cuales nunca nos hicieron parte de ese proceso”, sostuvo el legislador.

Dijo que “hay cosas positivas en ese proyecto que nosotros respaldamos, pero hay asuntos que levantan preocupaciones, asuntos de la clase trabajadora que ni están claros y los impusieron en ese informe que aprobaron anoche en la Cámara”.

“Las horas extra doble desaparecen del informe, en el primer informe se hablaba del pago doble, en lo único que permanece ahora es en el flexi time, pero desaparece del articulado que tiene que ver con la jornada de ocho horas y de 40 horas. El pago del único día descanso no es a tiempo doble, es a un día y medio”, indicó Márquez Lebrón.

En cuanto al período probatorio dijo que debe ser corto y flexible, pero se sujeta al envío de una carta al Departamento del Trabajo para que se puede aumentar de tres a seis meses. “En el Bono de Navidad aumentan unas áreas del 2 al 3 por ciento, pero incluyen una nuevas definiciones de patrono, incluyendo las microempresas”, agregó.

“Era imposible votarle a favor. Si de verdad querían consenso y amplitud, vamos a sentarnos”, reclamó Márquez Lebrón. “Nadie en la Legislatura, del PNP ni del PPD, nos pueden cuestionar a nosotros nuestro compromiso con la clase trabajadora”, sostuvo.