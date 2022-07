La senadora por acumulación y vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, dijo este lunes que se abstendrá de hacer expresiones acerca de la determinación de su partido en cuanto a investigaciones internas por acoso laboral y hostigamiento sexual.

“No voy a emitir más comentarios sobre el asunto. El partido recibió la determinación de la Comisión, acató sus recomendaciones y yo no voy a replaticar sobre el tema”, afirmó Santiago a preguntas de la prensa cuando se encaminaba al hemiciclo del Senado.

A preguntas de este medio sobre la razón de su abstención en comentar el asunto, la senadora respondió que no le parecía prudente.

PUBLICIDAD

Relacionadas Comisión especial del PIP determina que funcionario no incurrió en acoso laboral

Su decisión de abstenerse de debatir públicamente los casos investigados surge después de que el secretario general del PIP, Juan Dalmau, anunció que la comisión especial que investigó la denuncia de acoso laboral contra un exfuncionario del partido, determinó que el querellado no incurrió en tal conducta, mientras que tampoco hallaron evidencia de otras dos denuncias sobre alegado hostigamiento por parte de otras figuras del partido.

La queja de acoso laboral había sido presentada por parte de una exfuncionaria de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) que envió una carta al liderato de la colectividad en la que imputó a Eliezer Ríos Santiago, candidato a alcalde de Aguadilla por el PIP en el 2020, de haberla acosado laboralmente y de haber hecho “comentarios de índole machista, misógina y discriminatoria por cuestiones de salud física y mental”.

La comisión determinó que no se constituyó el acoso porque la denunciante no era empleada de Ríos Santiago, mientras que no halló evidencia de los comentarios discriminatorios o misóginos.

La denunciante de acoso laboral contra Ríos Santiago, Val Román, denunció públicamente a través de Twitter que la comisión nunca la llamó ni pidió escuchar su testimonio.

Activistas feministas también fueron críticas del anuncio que hizo Dalmau y de la investigación que hizo la comisión especial. “¿Pero Dalmau hizo una conferencia de prensa como abogado de Eliezer o como líder de su partido? Porque por el lenguaje que utilizó así parecía. Que mucha justificación para seguir ignorando y desacreditando a las denunciantes”, denunció Zoan Tanis Dávila, de la Colectiva Feminista en Construcción.

PUBLICIDAD

La senadora Santiago había sido muy vocal cuando se hizo pública la controversia, pues sirvió de portavoz de su partido para anunciar la creación de la comisión especial.

La vicepresidenta de la colectividad también había aclarado que el PIP ya manejaba denuncias que se habían presentado desde el 2 de abril de este año contra “un líder del Comité de Aguadilla”, en referencia a Ríos Santiago.

En cuanto a una de las denuncias de hostigamiento sexual, la comisión especial evaluó documentos que incluían el intercambio de mensajes entre las partes, algunos que fueron leídos por Dalmau en la conferencia. Según el PIP, “la evidencia mostró que las comunicaciones por WhatsApp fueron consentidas y correspondidas por ambas partes”.

“En ese contexto aquí se dio una conversación entre dos adultos. (El informe) destaca que, ciertamente, impropia en contenido, pero que no constituyen, al haber consentimiento, en un acto de violencia y hostigamiento sexual”, sostuvo Dalmau.

En cuanto al tercer caso en el que una joven se querelló contra un joven militante del partido por hostigamiento sexual, la comisión llegó a conclusiones similares, al determinar que las comunicaciones evaluadas no reflejaron evidencia de la conducta alegada.

La Comisión Especial estuvo integrada por las abogadas Jessica Martínez Birriel, Yahaira Velázquez Correa y la doctora Nellie Zambrana Ortiz.