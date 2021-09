La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molineli anunció hoy que le pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández que refiera su informe financiero a la Comisión de Ética del cuerpo legislativo para esclarecer las denuncias en su contra en torno a propiedades en las que figuraba como titular y sobre su participación en organizaciones corporativas.

Nogales Molineli reconoció que en el informe financiero omitió incluir sus puestos en diversas corporaciones con y sin fines de lucro y anunció que desde hoy renunciaba a todas esas posiciones. Reclamó que no devengaba remuneración en la organización sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria ni en las organizaciones Greater Caribbean For Life y en la Coalición en Contra de la Pena Muerte y que tampoco genera ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que incorporó en 2004 y que es dirigida por su madre.

“Hay una gran diferencia entre lo que se oculta intencionalmente y una omisión involuntaria o por inadvertencia. Esa esa es la razón por la cual no se incluyó esa información, pero la estamos incluyendo. No hay nada que ocultar. No hay ingresos extra legislativos. Realmente no hay nada que ocultar”, sostuvo al defenderse en conferencia de prensa en el Capitolio de denuncias en su contra por parte de miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP). Nogales Molineli estaba acompañada por sus compañeros legisladores del MVC, los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe y el representante José Bernardo Márquez.

“En el informe lo que está puesto ahí es nada más que la verdad el que haya faltado alguna información y que haya que suplir más, es un trámite usual. Esto no es mentir, no es ocultar información, todo lo contrario. Es un descuido. Ahora uno tiene que ser más cuidadosa cuando está en el foco visual del lobo”, reclamó la legisladora.

En cuanto a la corporación de bienes raíces Ocean Front, Nogales Molineli dijo que el negocio de venta y alquiler de apartamentos en Palmas del Mar, en Humacao, fue incorporado en 2004. “Yo aparecía como oficial, pero en términos de la gestión administrativa nunca he participado”, indicó para agregar que el negocio es de su progenitora.

La legisladora dijo que en su carácter personal, posee dos propiedades en el complejo Palmas del Mar y reiteró que ninguno de los apartamentos de ella y de su familia, están en la zona marítima terrestre.

Sobre sus propiedades, rechazó que constituyan una inversión, pues reclamó que son activos. “Esas propiedad no son inversiones están puestas como activos”, sostuvo.

“En días recientes ha surgido información en la prensa –tergiversada por los portavoces del PNP- sobre una serie de propiedades de las cuales soy titular y mi participación como oficial de ciertas entidades corporativas y que conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas que guían mi gestión pública”, sostuvo Nogales Molineli y reiteró que va a continuar fiscalizando y denunciando las construcciones en la zona marítimo terrestre.

Dijo que envió hoy una carta al presidente de la Cámara