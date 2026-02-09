La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que en este mes de febrero se publicarán los pliegos de subasta de construcción del Boulevard Adolfina Villanueva, uno de los proyectos de revitalización para el centro urbano.

“Estos proyectos están a cargo de nuestra Oficina de Planificación y el costo de los cuatro proyectos están alrededor de los $15 millones. Queremos que nuestros residentes estén orientados, vean el proyecto y entre todos planifiquemos para que los inconvenientes por la construcción sean mínimos”, señaló la alcaldesa.

Adolfina Villanueva murió a manos de la Policía en 1944 durante un desahucio. ( Archivo / Archivo )

A esos fines, se va a convocar a una reunión comunitaria el próximo martes, 17 de febrero, a las 5:00 p.m., para dar detalles de lo que será el nuevo Boulevard. “En los próximos días se informaremos lugar de la reunión en la página Municipio de Loíza en la red social Facebook”.

El encuentro es específicamente para los loiceños que viven en el tramo del semáforo de Villa Cañona hasta el semáforo del Puente de los Restauradores.

El licenciado Joel Osoro Chiclana, presidente de la Legislatura Municipal, señaló que en septiembre del 2021, se aprobó una medida por petición del cuerpo, que establece en el título que se designó el tramo que discurre por la carretera estatal PR-187 desde el kilómetro 17.9 hasta el kilómetro 18.3 de la Carr. PR-187. La misma se aprobó por Cámara, Senado y firmada por el entonces gobernador Pedro Pierluisi.

Adolfina Villanueva Osorio fue una mujer loiceña, nacida en 1944, que entró trágicamente a la historia de su pueblo el 6 de febrero de 1980, cuando cayó abatida por la escopeta de un policía, frente a sus pequeños hijos y su esposo, Agustín Carrasquillo Pinet, durante un desahucio.