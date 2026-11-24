Más de 107,000 pensionados y beneficiarios del Gobierno de Puerto Rico recibirán desde mañana, miércoles, 25 de noviembre, el esperado Bono de Navidad.

El desembolso representará una inyección económica de sobre $21.4 millones para los beneficiarios elegibles de los sistemas de Retiro del Gobierno Central, la Judicatura y Maestros.

“Como parte de la política pública de nuestra administración y el firme compromiso de la gobernadora, Jenniffer González Colón, con nuestros pensionados, efectuaremos en esta época tan especial el esperado pago del Bono de Navidad para quienes dieron los mejores años de su vida para construir el Puerto Rico de hoy”, expresó por escrito rnaldo J. Ortiz Miranda, director ejecutivo de la Junta de Retiro.

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El funcionario indicó que el propósito es brindar este respaldo económico antes del inicio de las festividades navideñas.

El pago se realizará automáticamente mediante los métodos de depósito o pago que cada pensionado o beneficiario tenga registrados ante la Junta de Retiro. Por lo tanto, no será necesario completar trámites adicionales para recibirlo.

Para aclarar dudas o solicitar información sobre el desembolso, los beneficiarios pueden escribir al correo electrónico servicioretiro@retiro.pr.gov o enviar un mensaje por WhatsApp al 787-664-5236.