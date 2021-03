Las vistas en torno al PS 184 que busca prohibir que entidades y profesionales de la salud licenciados por el estado practiquen las llamadas terapias de conversión o reparativas sobre menores continuaron hoy en el Capitolio con más testimonios y ponencias de personas y profesionales, mayormente a favor del proyecto.

La vista comenzó con una advertencia del senador independiente José Vargas Vidot, uno de los autores de la medida y presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, sobre las normas que rigen el proceso para impedir interrupciones innecesarias, así como exabruptos ya sea a favor o en contra.

PUBLICIDAD

Asimismo, Vargas Vidot repasó los conceptos de tortura y castigo, y recordó que el propósito de la medida va dirigido a menores y no a adultos, por lo que cualquier idea relacionada a adultos se desvía del tema y no debe traerse a esta discusión.

“Agradecería que no convirtieran esta conversación, ni de un lado ni del otro, en una cruzada, y lo desvíen del tema fundamental, que es nuestros niños”, suplicó el senador Vargas Vidot, agregando que todas las sugerencias de enmiendas serían escuchadas y evaluadas con el debido rigor.

En el primer panel estuvieron representantes de Amnistía Internacional (AI), la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y un sobreviviente que relató su traumática experiencia con la terapia de conversión a que fue sometida.

La representante de la ACLU, la licenciada Mayte Bayolo Alonso , entre otros aspectos, repasó el estudios y secuelas de las llamadas terapias, incluyendo el testimonio de un sobreviviente, Elvin A. Rivera Peña, quien fue sometido a dichas terapias por recomendación de la iglesia a la que asistía su familia, luego que revelara que le gustaban personas de su mismo sexo, y con la intención de sacarle “el demonio” del cuerpo.

A preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, el joven Rivera Peña constató que las terapias que recibió las daba un sicólogo, que cobraba por esos servicios, y que a su vez era también pastor.

A preguntas del senador Vargas Vidot, el joven Rivera Peña, sostuvo que conoce de otros casos, incluso “más dramáticos” que el suyo, de personas que están sufriendo muchísimo, y sostuvo que aunque le resultaba muy difícil hablar de su experiencia, entendía que era lo correcto y que serviría a un bien.

PUBLICIDAD

Liza Gallardo, de AI, resaltó el asunto de la definición de tortura y agregó que de los testimonios de víctimas se conoce que esas terapias incluyen golpizas, palizas, vejaciones, si se les desnuda, así como otras acciones que resultan en graves daños emocionales. Agregó que “los progenitores sí tienen derecho a hablarles a sus hijos de su fe, pero no a maltratarlos”.

La representante de ACLU destacó que en la medida “no hay ninguna intención de dirigirse a la libertad de culto”, como se ha tratado de inferir por algunas partes. Agregó que este proyecto “solamente le está hablando a profesionales de la salud licenciados. La definición del PS 184, y hay que ir casi al español básico, el sujeto dice significa “aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental... así que todo va dirigido a ese tipo de práctica... no habla de padres, de madres, de iglesia, de pastores, nada de eso. Inclusive, fuera de la terapia, ese profesional tiene derecho a sus expresiones particulares y su libertad de expresión está cobijada”.

La senadora Joanne Rodríguez Veve, del Partido Proyecto Dignidad (PD), y quien se opone al proyecto, retomó la idea de que la medida deja abierta la puerta para que no se aplique solo a profesionales de la salud, ni solo a menores, y por tanto es un proyecto que adolece de vaguedad.

Citó palabras de un profesor de hermenéutica, y agregó que también indica que la amplia definición del proyecto tampoco deja claro qué penalidad aplicaría a los padres que incurran en el maltrato por terapias de conversión.

PUBLICIDAD

La senadora Rodríguez Veve sostuvo que, “es positivo escuchar las experiencias negativas de personas que han sufrido por estas terapias”, pero exigió también se diera espacio a aquellas que han tenido experiencias positivas. Agregó que en el público estaba una persona que tenía una experiencia positiva y había solicitado espacio para hablar ante la Comisión, sin que se le concediera.

Alegó además que hay otras decisiones del Tribunal Supremo que critican decisiones que se citan en el proyecto para sustentarlo, y cuestionó por qué no se traían a la discusión. Agregó que había una decisión que invalidó una medida similar a esta.

La representante de ACLU explicó que no les corresponde hablar de por qué en la legislación se incluyó o no algún caso, ni sobre las motivaciones del Tribunal Supremo para emitir sus decisiones. Aclaró que en su ponencia sí se citan los casos que menciona la senadora Rodríguez Veve. Aclaró además, que la interpretación de la senadora de PD era incorrecta y que, de hecho, contrario a lo que acaba de decir, el caso que citaba validaba la posición expresada por ACLU, y no la inversa.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago prestó su tiempo para permitir que los deponentes pudieran ofrecer recomendaciones.

La representante de Amnistía Internacional aprovechó para expresar varias recomendaciones, incluyendo entre otras tomar medidas para proteger a menores de las terapias de conversión, llevar a cabo campañas para crear consciencia sobre la invalidez, ineficiencia y daño causado por las terapias de conversión y fomentar el diálogo con las partes interesadas.

PUBLICIDAD

La senadora Santiago recordó además que ya en 2019 el entonces gobernador Ricardo Rosselló había emitido una orden ejecutiva prohibiendo las terapias de conversión, que continuaban vigentes y sobre la cual algunas agencias habían tomado acciones concretas como exigir una declaración jurada que avale que no ofrecen terapias de conversión a menores, sin que eso se halla retado en los tribunales.

“Son similares, pero cuando lo dijo Rosselló Nevares, nadie protestó. Ahora salen los cuestionamientos”, condenó la senadora.

El senador Vargas Vidot preguntó a la licenciada Bayolo Alonso si creía pertinente alguna adición al proyecto para prohibir que menores fueran sacados fuera de Puerto Rico para recibir dichas terapias, y así eludieran la prohibición en la Isla.

La representante de AI, agradeció la observación y trajo al caso que hay estudios que reflejan que existen lugares, incluso descritos como clínicas, que se dedican a esas terapias, y mencionó en particular a Ecuador, Perú, Estados Unidos y República Dominicana. Agregó que, según estudios, esas terapias eran consideradas “bastante frecuentes” en países de América Latina y Asia.

Gallardo insistió en la importancia de la educación, recordando que los estudios demuestran que la mayoría de los padres llevan a sus hijos a terapias de conversión en base a sus creencias, y creyendo erróneamente que dichas terapias no hacen daño.

A preguntas de Vargas Vidot sobre el asunto de vaguedad, la licenciada Bayolo Alonso explicó que el tribunal ya decidió que el principio básico es que las prohibiciones estén claras. Lo que no puede haber es una prohibición ambigua, y agregó que en este caso la prohibición es clara, prohíbe las terapias de conversión como tratamiento médico, prohíbe que lo haga la persona o profesional que ofrece terapias de salud mental, prohíbe que sea a menores de 18 años, y tiene la cláusula de penalidad, que incluye que se le considere poco profesional, o sea, una cuestión ética, y que se expone a penalidades que decida la junta examinadora.

PUBLICIDAD

La potencial ley no está diciendo que los menores pueden hacer lo que le da la gana, la ley establece que esa terapia no se puede hacer. Si se educara, se darían cuenta que es una regulación profesional, salubrista. Y los padres tienen un derecho fundamental de crianza que no se está violentando.

“Ya tenemos una ley de protección de menores, y lo único que se está haciendo es incluir como maltrato las terapias de conversión”, insistió la licenciada.

En otro panel hablaron de sus experiencias otros sobrevivientes de terapias de conversión.

“Hoy día mi mamá me afirma y me apoya. Pero le tomó mucho tiempo aprender y desaprender. Pero hay jóvenes que los expulsan de su casa. Yo me fui de mi casa, a Miami, porque entendía era una ciudad más segura para gente como yo. Terminé en la calle, durmiendo en mi carro, en un albergue donde me robaron todo. Y las personas que sí me ayudaron fueran las de la colectiva, que no me juzgaban”, comentó Johanne Sifredo.

También declaró Justin de Jesús Santiago, quien días antes relató su dramática experiencia en la adolescencia. Asimismo, habló de sus experiencias el conocido activista de la comunidad LGBTT+ Pedro Julio Serrano.

“No hay nada que cambiar. Aquí venimos a reafirmar nuestra identidad”, afirmó Serrano. “Las historias de horror que hemos escuchado demuestran que lo hay que dar a nuestros niños es amor y aceptarlos como son”. “Que entendamos que más del 40% de las personas trans han intentado suicidarse, por el odio y la violencia a que son sometidos a diario”, agregó Serrano, recordando que la tasa de suicidio en la población general es menos del 1%.

PUBLICIDAD

“Las terapias de conversión estoy totalmente convencido es un crimen de lesa humanidad, porque lacera lo más importante que es nuestra niñez”, insistió De Jesús recordando con voz entrecortada como pidió ayuda a una siquiatra y lo que recibió fueron tratamientos que lo humillaban. “Algo que la gente tiene que entender es que la gente LGBTTIQ+ existimos. Siempre hemos existido. Y tenemos derecho a vivir nuestras vidas seguras”.

La senadora Wanda Soto tomó un turno y sostuvo que de los días de vistas no había nadie que hubiera establecido que, al menos en Puerto Rico, hubiera un lugar específico en que se hicieran esas terapias. Por el contrario, había personas que hacían esa práctica que se consideraba errada. Fue enfática en que no tolera ningún tipo de maltrato.

Preguntó a los ponentes si las terapias se daban en ámbitos de práctica profesional y religiosa. De Jesús expresó que en su caso había sido una mezcla pues la siquiatra hablaba todo el tiempo de Dios. Serrano agregó que por regla, ningún profesional indica abiertamente que ofrece tales terapias porque todas las principales asociaciones de profesionales rechazan esa práctica.

“Este proyecto no es de gay contra straight, no es homosexual contra heterosexual”, insistio Vargas Vidot antes de agradecer a los deponentes. “El punto donde librar nuestras batallas no puede ser sobre la cabeza de nuestros niños”.

“No olviden que un adulto que se toca, es un adulto que se trastoca”, finalizó De Jesús.