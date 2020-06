Un doctor aseguró ayer que una persona de 26 años murió ayer de COVID-19, lo que sería la víctima fatal más joven en Puerto Rico del coronavirus.

En el programa Jugando Pelota Dura, el neumólogo Luis Nieves Garraztegui dijo que la persona fallecida de 26 años es del área metropolitana y dio positivo a una prueba molecular al COVID-19.

“En el área metropolitana, el sábado se admitió (en un hospital) una muchacha de 26 años con COVID positivo y un montón de cosas más que no puede decir porquen no puedo y murió el domingo, y no está en el dashboard”, indicó Nieves Garraztegui, esto último en alusión a que el caso no está al momento sumado en las estadísticas del Departamento de Salud.

Nieves Garraztegui dio las declaraciones frente al secretario de Salud, Lorenzo González, quien tras preguntar si le habían hecho prueba molecular, a lo que el neumólogo reaccionó en la afirmativa, reaccionó que “deberíamos verlo en estos días”.

El neumólogo Nieves Garraztegui, el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Juan Reyes, y el secretario de Salud hablaron de las limitaciones para poder hacer pruebas de coronavirus en los aeropuertos de Puerto Rico.

El pasado 27 de mayo, se reportó la muerte de Erica Rodríguez, de 27 años, y vecina del área metropolitana, quien con otra persona que se reportó de la misma edad pero residente de la región de Mayagüez, son las personas más jóvenes que han fallecido entre las 149 muertos por la enfermedad en la isla.