Facundo Gamarra, viudo de Erica Rodríguez, la joven de 27 años fallecida anoche por coronavirus, describió ahora a su fallecida esposa como un ángel que lo cuidara desde el cielo.

Según ha trascendido, la víctima más joven de COVID-19 no tenía condición previa, recibió en un momento dado transfusión de plasma para la condición, pero finalmente falleció anoche.

En un tierno mensaje en su cuenta en la red social Facebook, Gamarra afirmó que Rodríguez dio la batalla por mes y medio, pero finalmente su cuerpo “dijo basta”.

″Hola , buenas tardes. Primero que nada, quiero decirles que Erica ya partió a la casa del Señor, dio batalla hasta el último momento, estuvo un mes y medio peleando, pero llegó un punto en que su cuerpo dijo basta. Ahora es un ángel que me cuida a mí y a toda su familia desde el cielo. Ella no murió , simplemente se me adelantó", expresó Gamarra.

El viudo también tuvo palabras de agradecimiento a los que se preocuparon por ella.

“En segundo lugar, quiero agradecer públicamente a todas las personas que rezaron, me contactaron, hicieron ayunos y cadenas de oración por la salud de Erica, ella sintió el afecto y ese cariño de la gente hasta el ultimo de sus minutos. Eternamente agradecido a cada uno de ustedes, por favor, recen por su alma!”, indicó el hombre.

Antes de la muerte de Rodríguez, la persona más joven fallecida en la isla por COVID-19 era un hombre de 29 años identificado como Luis Ángel “Wichy” Sánchez.

Al menos 131 personas han muerto en Puerto Rico por coronavirus, enfermedad que ha contagiado a sobre 3,000 personas.