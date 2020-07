Un grupo de militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), encabezados por el licenciado Hiram Torres, Juan Ramón Pérez y José Hernández, exigieron esta mañana al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, que sancione a la campaña del precandidato Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri por continuar sus caravanas proselitista a pesar de que el mismo partido que este milita prohibió dicha actividad como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19.

“El 15 de julio, el presidente temporero del partido popular ordenó la cancelación de todas las actividades multitudinarias de sus candidatos a la gobernación, sin embargo y como siempre, pocos candidatos le hicieron caso y ‘Charlie’ Delgado se fue de caravana disfrazada de alegadas visitas a varios pueblos de la zona sur y central, incluyendo Villalba”, denunciaron los novoprogresistas en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

En📍Villalba, junto al alcalde y amigo Luis Javier Hernández dialogando sobre sus extraordinarias iniciativas para la Ciudad Avancina. También tuve la oportunidad de dialogar con el liderato popular. Posted by Charlie Delgado Altieri on Saturday, July 25, 2020

“¿Dónde está el Presidente temporero del PPD, sabe algo de esto? Debe haberlo visto en las redes sociales porque todos saben que Delgado está haciendo campaña con mucha gente en sus visitas, con caravanas de vehículos. Quizás no conocen sobre la orden del Presidente del PPD o sencillamente no les importa”, comentaron los ciudadanos.

El llamado de Aníbal José Torres

“Exigimos que el Presidente del PPD sancione a la campaña de ‘Charlie’ Delgado de manera inmediata. Estamos dándole un plazo no mayor a dos días para que actúe de acuerdo a su misma orden. Si no lo hace, quedará demostrado otra vez mas que lo que dice o hace es totalmente inconsecuente. Es triste ver como se esta haciendo la cosa por parte de este candidato, usando ‘rallys’ de carros y guaguas de sonido, como caravanas de campaña, volando lo que dijo Torres. Si no lo sanciona, sería obvio que entonces apoya las aspiraciones de Delgado sobre las de Eduardo Bathia y Carmen Yulín Cruz. Quizás se le ve la costura, pero entonces que no penalice a los demás candidatos, a los que siguen la orden de Torres. Queremos ver esa sanción y que le coloque un cese y desista a esas caravanas disfrazadas”, dijeron los constituyentes.