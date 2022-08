El alcalde de San Juan, Miguel Romero, reveló que está a la espera de la respuesta a una solicitud que hizo al Departamento de Educación (DE) para que certifique al municipio como una entidad administradora de Escuelas Públicas Alianza (EPA) o “chárter”, un proyecto que iniciaría en planteles de nivel elemental que pertenecen a la agencia gubernamental y que aumentaría el inventario de facilidades educativas operadas completamente por el ayuntamiento.

Las expresiones de Romero surgieron a pocas horas de que comenzara nuevo año escolar 2022-2023 y en momentos en que en la isla existen siete escuelas chárter.

Según establece la Ley 85 de Reforma Educativa de Puerto Rico, creada en 2018, las EPA’s son un nuevo modelo de enseñanza dentro del Sistema de Educación Pública del Departamento de Educación, el cual proporciona una mayor oferta y oportunidades educativas para los estudiantes. El estatuto establece que la cantidad de EPA’s no pueden superar el 10% del total de las 853 escuelas en el sistema público de enseñanza.

“Lo primero que nosotros hicimos fue solicitar al Departamento de Educación que nos certificara como una entidad administradora de Escuelas Alianzas. Eso ocurrió el pasado mes de febrero. Una vez se nos dé las cartas constitutivas, estaremos mirando dónde podemos ayudar. Mi preferencia es, obviamente, entrar en escuelas elementales donde los niños están comenzando para que esos cambios y esa evolución de los estudiantes pues se de una forma más positiva, tal y como pasa en las escuelas de San Juan”, acotó Romero en referencia a School of San Juan, la escuela especializada en Deportes y la escuela especializada en Ciencias, Matemáticas y Tecnología, las cuales operan bajo el municipio.

Romero indicó que tan reciente como la semana pasda conversó con el gobernador Pedro Pierluisi sobre sus intenciones y su apreciación es que el mandatario “está comprometido en identificar más entidades, municipios o consorcios que puedan encargarse de las escuelas”. “Así que yo creo que este tema va a ir evolucionando durante este año”, puntualizó.

¿La intención es administrar escuelas de Educación el siguiente año académico?, se le preguntó.

“Bueno, no sé si en el año académico siguiente, pero yo lo que quisiera es que nos certifiquemos, que comencemos el proceso de identificar escuelas”, respondió el alcalde al agregar que las escuelas seleccionads serían “las que tienen más oportunidad de mejorar su desempeño”.

Actualmente, en la capital hay 85 escuelas públicas y de estas 50 son de nivel elemental.

Romero defendió su posición de administrar mediante EPA’s escuelas que ya están activas en el DE poniendo como ejemplo el éxito de las que operan bajo el municipio. Además, subrayó que es una manera de usar “eficientemente los recursos”.

“Yo creo que en la medida que uno descentraliza, y yo no soy educador de profesión, pero la descentralización, ayuda en la inmediatez de los recursos y la atención de los problemas. Y yo creo que eso es fundamental”, expresó.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, confirmó que el DE recibió la solicitud por parte de Romero, con quien se estaría coordinando una reunión para discutir la viabilidad de la propuesta.

“El alcalde de San Juan, Miguel Romero, sometió una solicitud para que el Departamento de Educación evaluara que las escuelas municipales fueran incluídas bajo el programa de Escuelas Alianzas. Ante dicha solicitud, el DE le envió una carta al alcalde con los requerimientos y recomendaciones. Estaremos coordinando una reunión con el ejecutivo municipal para discutir los pormenores y viabilidad de dicha propuesta, así como orientarlo sobre los procesos de dichas solicitudes”, explicó el titular en declaraciones escritas.

La primera EPA establecida en Puerto Rico fue la Vimenti School que administra Boys and Girls Club of Puerto Rico. Posteriormente, surgieron Escuela Caras con Causa, administrada por Caras of the Americas; Christian Military Academy Alliance, bajo la escuela del mismo nombre; la Academia de Ciencias y Tecnología de la Coalición Cambiando la Ecuación; la Lead Academy of San Juan; la Cosey Camino al Éxito (Yabucoa) y la Escuela Bilingüe Cacica Luisa (Loíza).

Además, el DE confirmó a Primera Hora que hay otras dos escuelas alianzas bajo evaluación y son: Kids and Grow y la Escuela para la Cultura y la Investigación, ambas en la región de San Juan.

Las Escuelas Públicas Alianza deben ser escuelas públicas, gratuitas, no sectarias, sin fines de lucro y libres de cualquier tipo de discrimen. Tendrán autonomía sobre sus decisiones, incluyendo, pero sin limitarse a, asuntos de finanzas, personal, calendario, currículo e instrucción, según establece el artículo 13.02(b) de la Ley 85 y operarán bajo la supervisión del Secretario, de conformidad con su carta constitutiva y por el ordenamiento jurídico vigente.

De igual manera, las Escuelas Públicas Alianza deberán cumplir, entre otras, con las leyes de derechos civiles, incluida la Ley de Discriminación de Edad de 1975, Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las enmiendas educativas de 1972, la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de los estadounidenses con discapacidades de 1990, sección 444 de la Ley General de disposiciones educativas (GEPA, por su siglas en inglés), y la Parte B de la Ley de Educación sobre los Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés).