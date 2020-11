El senador y alcalde electo de San Juan, Miguel Romero, se conmovió hoy al recordar su pasado cuando en medio de una entrevista fue abordado sobre su victoria electoral.

Romero mencionó la figura ausente de su progenitor y también trajo a memoria algunas de sus tempranas experiencias laborales.

“Soy el hijo de una teller de banco de toda su vida, que hoy se dedica a ser una artesana del mundillo. Yo no tuve a mi padre conmigo al nacer, murió cuando ella estaba embarazada conmigo de cuatro meses”, recordó el funcionario del Partido Nuevo Progresista en entrevista con Rubén Sánchez en WKAQ 580.

“Vengo de nuestro sistema de educación pública, de nuestras universidades. Aquí en Puerto Rico fui crupier, operador de elevadores, trabajé en un cine en el New Victoria en Río Piedras, inauguré una tienda de zapatos en el Paseo De Diego Shopping Mall... pues te puedes imaginar cómo me siento, que estoy seguro que has sentido eso porque vienes de Las Margaritas y estás en ese micrófono ahí donde tú estás...", dijo conmovido. Inmediatamente, hizo una pausa para mantener su compostura.

El momento quedó grabado a partir del minuto 10:25 en una transmisión en vivo de la emisora radial en Facebook.

Romero se impuso en la contienda por la alcaldía capitalina con 44,313 votos (36.22%), por encima de Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana, quien obtuvo 42,081 votos (34.40%), de acuerdo a resultados de la Comisión Estatal de Elecciones.

A las 9:00 de la mañana de hoy, martes, Romero se reunirá con la gobernadora Wanda Vázquez en La Fortaleza, según se indicó mediante una convocatoria de prensa.