La delegación novoprogresista en la Cámara de Representantes le pidió al secretario de Hacienda, Francisco Parés que investigue las planillas de contribución sobre ingresos de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli.

“Hacemos un llamado al Departamento de Hacienda para que inmediatamente inicie una investigación sobre el cumplimiento por parte de la Representante Nogales Molinelli con su responsabilidad contributiva”, dicen los legisladores novoprogresistas en una carta enviada al Titular de Hacienda con fecha de ayer lunes 6 de diciembre. La misiva está firmada por una mayoría de los 21 miembros de esa delegación.

Los legisladores penepés pidieron a Parés que inicie una investigación para determinar si la representante Nogales Molinelli “utilizó sus corporaciones familiares como salvoconducto o subterfugio para evadir el pago de contribuciones y recibir beneficios marginales, sin tributar por los mismos”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Cámara impone una multa y reprimenda pública a Mariana Nogales

Ayer, la Cámara de Representantes acogió las recomendaciones de un informe de la Comisión de Ética de amonestar a Nogales Molinelli con una reprimenda pública y una multa de $2 mil porque no incluyó en su informe financiero de 2020 a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) los puestos que tenía como presidenta, tesorera y agente residente en la corporación de bienes raíces Ocean Front Villa, propiedad de su progenitora, Rita Molinelli, y en las organizaciones sin fines de lucro, Brigada Legal Solidaria, Coalición contra la Pena de Muerte y Greater Caribbean for Life.

La minoría novoprogresista votó a favor del informe, pero abogó por sanciones más severas contra Nogales Molinelli.

“Yo no tengo problemas con que haya unas investigaciones, yo con lo que tengo problemas es con que haya una persecución”, dijo la representante Nogales Molinelli al reaccionar a la nueva solicitud de investigación en su contra.

Desde el 20 de septiembre pasado, otro novoprogresista, el senador Gregorio Matías, había pedido a Hacienda y al Departamento de Justicia que abrieran investigaciones contra Nogales Molinelli.

La legisladora y portavoz del MVC en la Cámara dijo que no ha sido notificada de ninguna investigación por parte del Departamento de Hacienda. Sostuvo que está consciente de que el informe y los anejos del informe de la Comisión de Ética fueron remitidos al Departamento de Justicia.

“No tenemos problemas con eso porque no hay nada que ocultar. Si viniera alguna investigación del Departamento de Hacienda tenemos toda la información disponible”, indicó la legisladora, quien aludió a la persecución política que fueron objeto miles de independentistas, práctica que develada en el conocido caso de las carpetas iniciado en el 1987 por el fenecido representante David Noriega.

PUBLICIDAD

“Mis padres ambos tienen carpeta. Uno siempre tiene una preocupación sobre las investigaciones que pueden venir del Departamento de Justicia y cómo unas instancias gubernamentales se pueden utilizar para perseguir a una persona, pero en términos de lo que ellos puedan encontrar: aquí está todo y es lo que es. No hay nada que ocultar”, sostuvo la abogada.

“Creo que la gente tiene que ver este procesamiento mío en la Comisión de Ética como reflejo de la honestidad mía. Esto viene por un auto referido mío cuando yo me entero que había cometido un error y no había completado una información de la manera correcta con el fin de corregirlo. Lo que todavía no me queda claro si lo voy a poder hacer y como muestra de la honestidad es que yo admito el error y que estoy sujeta a una sanción. Lo que he objetado fue el procedimiento”, dijo la representante a la Cámara, quien durante la discusión del informe de la Comisión de Ética invitó a los legisladores a que revisaran sus planillas contributivas, pero ninguno lo hizo.

“Lamentamos que no se me haya dado una vista en la Comisión de Ética para aclarar las preguntas que se hicieron ayer, que se pudieron haber discutido en la Comisión de Ética. Pero, ya eso pasó, lo pude aclarar en la sesión, hay una determinación de las sanciones y seguimos con el trabajo (de fiscalización) que hemos venido haciendo y sabemos que vamos a seguir recibiendo críticas”, agregó Nogales Molinelli.