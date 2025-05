Para la minoría senatorial, toda la controversia que involucró el nombramiento de Janet Parra Mercado como secretaria de Justicia demuestra que el gobierno de Jenniffer González improvisa y colapsó.

La respuesta la emitieron a preguntas de Primera Hora, luego de que el nombramiento de Parra Mercado fuera retirado en medio de múltiples controversias. Este escenario deja al gobierno sin personas confirmadas para ser los primeros dos puestos en la línea directa de la sucesión gubernamental que dicta la Constitución, que son los secretarios de Estado y Justicia.

Es que Verónica Ferraiouli tampoco pasó el cedazo del Senado como secretaria de Estado. Hoy, miércoles, González Colón anunció que el secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Garffer, fue nominado al cargo.

PUBLICIDAD

El senador independiente Eliezer Molina manifestó que “simplemente es el colapso de la improvisación de una persona, de una gobernadora que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que significa administración pública”.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María del Lourdes Santiago, opinó que “yo creo que el grave problema no es simplemente que no estén confirmadas las personas para esas posiciones (del Departamento del Estado o Justicia. Es que ha quedado en evidencia que el Partido Nuevo Progresista no tiene talentos para las posiciones importantes. Se hablaba de los 7,000 resumé, del ‘background check’, y lo que tenemos son posiciones recicladas, gente que se cambia de una posición de gobierno a otra para tratar de cubrir esos vacíos que se generan en algunas agencias. Es una situación muy precaria, provocada por esa incapacidad del PNP de tener recursos suficientes”.

Por su parte, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz, añadió que estas incidencias “demuestran que el gobierno de Jennifer González improvisa, no tiene prioridades, está plagado de conflictos de intereses y no tiene personas que estén dispuestas a entrar a trabajar con ellos”.

El también exalcalde de Villalba expuso que el final de Parra Mercado, quien no contó con los votos para ser confirmada, ocurrió “al no responder inmediatamente a las alegaciones que había de intervención en la investigación que hacía el Senado de Puerto Rico. Pues, logró en perder los votos que tenía y en no ganarse lo que necesitaba”.

PUBLICIDAD

Contrario a la expresado por Parra Mercado, Hernández Ortiz no cree que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, haya implicado en el silencio que tuvo la exsecretaria en medio de todas las controversias que le fueron implicadas por conflicto de intereses, fabricación de casos, una grabación en la que se alega dijo que ella sabía “jugar bajo la mesa” o el traslado de fiscales por presuntas represalias.

“Acabo de escuchar que la nominada aceptó que ella era la voz de la grabación que se había circulado por los medios, en las redes sociales, cuando al frente de la gobernadora había planteado que no era su voz y la propia gobernadora puso las manos en el fuego por ella diciendo que era inteligencia artificial. Así que yo creo que los compañeros del Senado hicieron bien en no darle los votos a esta persona por todas estas situaciones e irregularidades”, sostuvo.

Santiago, entretanto, dijo que no sólo fue el silencio de Parra Mercado le afectó. Indicó que lo que expresó en su vista de confirmación el pasado 1 de marzo tampoco le satisfizo. “Como, por ejemplo, el cambiar su posición sobre el cabildeo de funcionarios públicos en Washington para favorecer la postura de la gobernadora. Si alguien debe procurar que el respeto al derecho vaya por encima de consideraciones partidistas es el titular o la titular de Justicia”, opinó.

El senador independiente, por su parte, añadió que la fiscalización del Senado fue efectiva para conocer el temple de Parra Mercado.

PUBLICIDAD

“El hecho de que su escolta se haya atrevido a ir a la persona que controla las cámaras en el Senado para hacerle preguntas que a quien único beneficio de forma directa es a su jefa, eso es una violación al Código de Ética, que ella haya ido a defender los criminales que están siendo acusados por asesinar los testigos de los casos que estaba llevando la división que ya dirigía, es incestuoso y el carácter de una persona cambiante no es compatible con el que debe tener la persona que va a dirigir nuestro Departamento de Justicia”, precisó.

En sus comentarios, Molina hacía referencia a que el que fue jefe de escolta de Parra Mercado, el agente Abiel Soto Méndez, supuestamente solicitó a la Superintendencia del Capitolio conocer quiénes habían acudido ante el presidente del Senado para exponer su conocimiento sobre el posible conflicto de interés que se le atribuyó a mediados de 2022 y a semanas de haber renunciado a su cargo como fiscal en Justicia. Es que la abogada buscaba defender a dos individuos de la organización criminal liderada por Delwin Berrios Navarro, conocido como Tun Tun. Según trascendió, esta organización era investigada por Justicia.