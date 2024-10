Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Naranjito. El pobre mantenimiento en las carreteras surgió como una preocupación unánime para los naranjiteños cuando Primera Hora abordó a ciudadanos al azar para indagar sobres sus inquietudes relacionadas con el municipio, aunque también se mencionaron dificultades como la falta de servicio de agua en algunas comunidades.

Una ciudadana del barrio Cedro Abajo, que prefirió no identificarse, lamentó el mal estado de las vías, así como el hecho de que “hicieron un parque el cual no han terminado”. Asimismo, denunció “el problema del agua. A veces hay tres días de agua y cuatro no”.

Sugirió al municipio “darles prioridad a las carreteras, arreglándolas” y “darles mantenimiento a las bombas” de agua o intervenir ante la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para que lo haga.

“Y que terminen el coliseo, que nunca lo terminaron. Tienen millones metidos ahí y son las palomas las que lo están usando”, agregó.

Un ciudadano del barrio Guadiana, que se identificó solo por su nombre, David, también abordó las precarias condiciones de las carreteras en algunos sectores, incluyendo vías en las que hay derrumbes.

David, residente del barrio Guadiana. ( Suministrada )

Sugirió al municipio que destine recursos para ese fin, de manera que puedan ir arreglándolas, aunque sea por etapas.

En tanto, Ángel Luis Rodríguez también se sumó al reclamo por las vías de rodaje, y reiteró el pobre mantenimiento en áreas rurales.

Ángel Luis Rodríguez ( Suministrada )

“Mira cómo está el cerro completo, todo perdido. El municipio no está haciendo nada, no talan, no hacen nada, no tumban palos. Salen culebras, salen un montón de culebras por ahí pa arriba. Salen culebras donde quiera. No suben al cerro a limpiar”, comentó, mientras señalaba una de las colinas visibles desde la plaza del pueblo.

“Y las carreteras están to’a jod… to’as las orillas de las carreteras. Mira donde vivo yo, llevo semanas con un derrumbe, se cayó la cuneta, y no lo han arreglado”.

Pidió al Municipio hacer “más limpieza” en esas áreas de los cerros y ocuparse de arreglar las carreteras.

Mientras, Agustín Rivera, más allá de expresar preocupación por el alto costo de la vida, también dejó saber que le preocupa las condiciones de las vías.

“Mandan los muchachos con el ‘trimmer’ y están dando baja. Y la maleza alta se queda. Hay que quitarle el ‘trimmer’ y darle un machete, como se hacía antes. Antes había camineros, de cada cierta distancia, y mantenían su área limpia”, comentó.

Agustín Rivera ( Suministrada )

Sugirió que el municipio retome esa práctica de los camineros, y agregó que “hay personas que no están haciendo nada y eso sería una buena opción para poner a esa persona a producir y a generar algún ingreso”.

Jareliz Negrón, del barrio Anones, denunció “el problema de la luz” que se va con frecuencia, no tanto en su casa, “pero sí a mis vecinos”.

Sugirió que el Municipio “que los empuje (a LUMA) porque se hacen las querellas y eso… en mi casa misma hay un cable que se supone que desde (el huracán) María se cambiara, se hizo la gestión, y no han ido. Hicieron como que, pa resolver, pero no han ido a cambiarlo”.

Además, una vez más, denunció “la (falta de) limpieza de los caminos. En este tiempo se nota más por las lluvias, porque los caminos no los limpian muy bien”. Aclaró que su reclamo no se refiere a la basura que pueda tirar alguna persona, sino que habla “en cuestión de las orillas, las yerbas y palos y eso”.

Otro ciudadano, un residente del barrio Achiote que prefirió mantenerse anónimo, criticó “el servicio pésimo del Municipio pa repartir el agua cuando no hay servicio de agua en los barrios”.

Agregó el problema de “las carreteras… limpiar las carreteras… te digo honestamente, ya lo que hay en Naranjito, en cuestión de trabajo, ya los mismos empleados, los supervisores de las áreas que tienen que mantener las áreas limpias, les da lo mismo”.

“Ahora mismo tú te metes por los campos y mira, la carretera es ancha y el pastizal lo que hace es que te convierte… si son dos carriles en la carretera, te lo convierte en uno”, aseguró.

Más allá de exigir a la AAA para que no falte el servicio de agua, sugirió al municipio que “fiscalice a los trabajadores, que las personas que tiren a la calle a hacer ese trabajo (de repartir agua) por lo menos los fiscalicen, que estén pendientes que ellos vayan a hacer ese trabajo por las comunidades, que por lo menos los fiscalicen y le den supervisión”.

Asimismo, pidió al Municipio que se ocupe de “limpiar las carreteras”.

