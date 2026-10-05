Como parte de las estrategias de orientación ciudadana para fomentar la seguridad en Morovis, se ofrecerá una charla para llevar datos sobre la rehabilitación sísmica en casas construidas sobre zancos o en terrenos escarpados.

La alcaldesa Carmen Maldonado González explico que la charla se realizará este viernes, 9 de octubre, a las 10:30 de la mañana en el Anfiteatro Municipal Oscar E. Rodríguez, ubicado en el primer piso de la Casa Alcaldía.

El recurso designado para la charla es el Dr. José A. Martínez Cruzado, quien es ingeniero de profesión, y coautor del libro ‘Rehabilitación sísmica en casas de zancos’.

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“Todos en Puerto Rico sabemos que nuestra Isla se halla rodeada por fallas sísmicas, y que paralelo a la costa norte está la Trinchera de Puerto Rico, capaz de generar terremotos de magnitud un poco mayor a 8.0. Esta falla marca la frontera entre la Placa de Norteamérica y la Placa del Caribe. Paralelo a la costa oeste, a unos 45 km se halla el Cañón de la Mona, en donde ocurrió el terremoto del 11 de octubre de 1918, de manera que debemos estar preparados”, expuso la alcaldesa.

Ante dicha realidad, las casas construidas en zancos o en laderas (jaldas), pueden ser sometidas a rehabilitación con varias opciones, como la construcción de paredes de hormigón armado en los tramos seleccionados entre las columnas adyacentes existentes, como una alternativa.

El principio básico de esa técnica es colocar cuatro paredes de refuerzo entre esas columnas, dos en cada dirección, porque no se sabe en qué dirección viene el terremoto.

“La clave es prevenir, y nosotros en el Municipio estamos listos para educar en el el proceso. De ahí el evento del 9 de octubre”, finalizó Maldonado González.