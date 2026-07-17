El municipio de Cataño se movilizó para brindarle asistencia a varias familias que se vieron afectadas luego que un fuego destruyera cinco residencias, tres de estas en su totalidad, en la barriada Juana Matos.

En comunicado de prensa se informó que una vez contralada la emergencia, se dio inicio a la fase de asistencia directa, en la que intervienen personal de las oficinas de Ayuda al Ciudadano, el CDT Municipal, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Vivienda Municipal, quienes entre otras cosas, realizan un censo de las personas afectadas, a fin de identificar sus necesidades y poder canalizar la ayuda necesaria.

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Se explicó que entre otras cosas, las víctimas del siniestro recibirán asistencia económica de emergencia, vales para alimentos, artículos de primera necesidad, así como otras gestiones de recuperación.

Además, se coordinó asistencia para la mascota de una de las familias afectadas y se estableció un centro de acopio en el Centro de Servicios Múltiples David Negrón Santos en Juana Matos. El Departamento de la Vivienda, la Cruz Roja Americana, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y LUMA, también se han unido al esfuerzo.

Mientras tanto, brigadas del municipio se encuentran en el área para iniciar las labores de limpieza tan pronto los investigadores de incendios del Cuerpo de Bomberos entreguen la escena. De otra parte, brigadas de LUMA trabajaban para reestablecer el servicio eléctrico en el sector.

“Nuestra prioridad ha sido acompañar a estas familias desde que ocurrió la emergencia. Anoche estuvimos junto a ellas atendiendo la situación y hoy seguimos trabajando para que cada persona afectada reciba la ayuda y el apoyo que necesita. Vamos a continuar acompañándolas durante todo su proceso de recuperación”, expresó la alcaldesa interina, María de los Ángeles Pérez Ramos.

La administración municipal reiteró que ofrecerá seguimiento a cada una de las familias afectadas y mantendrá activos todos los recursos municipales, en coordinación con las agencias estatales y organizaciones colaboradoras, hasta completar las gestiones de asistencia y recuperación.

Al menos cuatro vehículos también fueron destruidos por las llamas. Hasta el momento se desconoce como se originó el incendio y el total de personas que quedaron sin hogar por el mismo.