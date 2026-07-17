Una mujer de 63 años resultó herida de bala la noche del jueves mientras consumía en un negocio ubicado en la urbanización Jaime L. Drew, en Ponce, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 9:15 p.m. en el establecimiento Jimmy’s Mini Market, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona herida de bala.

Al llegar al lugar, la perjudicada indicó a los agentes que se encontraba consumiendo en el negocio cuando sintió un fuerte golpe en la espalda. Fue entonces que se percató que estaba herida.

Paramédicos la transportaron a un hospital del área, donde fue atendida por el médico de turno. El diagnóstico fue una herida de bala en la parte superior derecha de la espalda. Su condición fue descrita como estable.

El caso fue referido a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.