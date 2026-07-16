A la cárcel por maltrato, amenaza y restricción a la libertad a su pareja
La vista preliminar se señaló para el 29 de julio.
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La jueza Nivia M. Candelaria Martes, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó ayer causa para arresto contra Miguel A. Pitre Santiago, de 58 años, por violación a tres artículos de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, restricción a la libertad y amenaza.
El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $50,000.
De acuerdo con la investigación de la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo, el 13 de julio, el imputado agredió a la perjudicada, le profirió palabras soeces y la privó de la libertad, dejándola encerrada con candado en la residencia bajo amenaza de muerte.
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La investigación estuvo a cargo del agente Noel Berríos Rodríguez y la fiscal Liz Martínez, quien radicó los cargos antes mencionados.
La vista preliminar se señaló para el 29 de julio.