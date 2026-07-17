El Departamento de Justicia presentó cargos contra un hombre que alegadamente recibió $98 mil, como parte de un pago parcial para remodelar la residencia del alcalde de Aguadilla, Julio Roldan Concepción y su esposa, Grissel Villanueva Respeto, pero nunca completó los trabajos.

En comunicado de prensa, se informó que contra José Inés Soler Crespo se radicaron cargos por apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras de construcción. Los hechos se remontan a diciembre del 2023, cuando el imputado alegadamente suscribió un contrato con Villanueva Respeto, para la remodelación de la residencia el municipio de Aguadilla.

De acuerdo con la investigación policíaca, el contrato disponía que los trabajos deberían realizarse entre el 7 de diciembre del 2023 y el 24 de mayo del 2024, por un costo total de $120 mil.

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“Transcurrido más de un año y medio desde la fecha pactada para completar el proyecto y sin cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato, los perjudicados, Grissel Villanueva Respeto y su esposo Julio Roldán Concepción, presentaron una querella ante la Policía de Puerto Rico en diciembre de 2025:”, reza el comunicado.

La fiscal Milagros Guntín Pagán radicó los cargos en el Tribunal de Aguadilla, tras lo que la juez Jailene González Echevarría determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $4,000 a Soler Crespo.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 31 de julio.