Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, llevaron a cabo una investigación que culminó ayer con la radicación de cargos por fraude y apropiación ilegal de identidad, contra Miguel A. Acevedo Arroyo, de 44 años y vecino de Manatí.

La investigación reveló que el 28 de mayo y los días 9 y 10 de junio del 2025, el imputado presuntamente usó los números de la cuenta de la compañía Agregados Piedra Blancas Inc., para la cual trabajaba, para hacer pagos de deuda de sus tarjetas de crédito, sin estar autorizado.

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La cifra de estas transacciones ilegales alcanzó los $1,523.26.

Miguel A. Acevedo Arroyo enfrenta cargos por fraude. ( Suministrada por la Policía )

El fiscal Israel Chico Moya presentó la prueba ante el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $40,000, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio.

La vista preliminar se pautó para el 23 de julio.

El agente Carlos Rodríguez Rivera, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Jonathan Rodríguez Pérez, estuvieron a cargo de la pesquisa.