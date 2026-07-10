Un joven de 25 años resultó herido de bala luego de denunciar que fue secuestrado y despojado de su vehículo durante un incidente ocurrido la noche del jueves en la cancha del barrio Bairoa, en Caguas.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 8:23 p.m., cuando la víctima indicó que se encontraba en el complejo deportivo y fue sorprendida por cuatro individuos encapuchados y armados.

El querellante alegó que los sospechosos lo amenazaron con armas de fuego y, mediante la fuerza, lo obligaron a abordar su guagua, una Hyundai Venue color vino del año 2025, con tablilla KRF-523.

Posteriormente, logró bajarse del vehículo, momento en que los agresores le realizaron varios disparos, alcanzándolo en distintas partes del cuerpo.

El perjudicado fue transportado en ambulancia a un hospital del área, donde fue atendido. La Policía informó que su condición es estable.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Karelys Machín, del distrito policíaco de Caguas. El caso fue referido a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.