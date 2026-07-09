Dos hombres de Arecibo y Lajas fueron acusados a nivel federal por delitos relacionados con la presunta explotación sexual de un niño de cinco años, informó la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Los acusados fueron identificados como Alejandro Morales Varela, de 25 años y residente de Arecibo, y Gabriel Andrés Vélez Ramírez, de 28 años y residente de Lajas. Ambos fueron arrestados por agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

Morales Varela fue detenido el pasado 26 de junio mediante una denuncia criminal, mientras que Vélez Ramírez fue arrestado el 8 de julio.

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Se alega que entre mayo y junio de 2026, los imputados presuntamente actuaron en conjunto para persuadir, inducir, convencer y coaccionar a un niño de cinco años para participar en actos sexualmente explícitos con el propósito de producir material mediante un celular.

Estos enfrentan cargos por producción de material de explotación sexual infantil; recepción y distribución de pornografía infantil; y posesión de pornografía infantil.

“En las últimas dos semanas, HSI San Juan ha realizado seis arrestos por delitos de explotación infantil, con sospechosos de entre 19 y 63 años, en varias comunidades de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Estos arrestos demuestran nuestro compromiso inquebrantable de proteger a los niños y responsabilizar a quienes cometen estos delitos”, manifestó Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI San Juan.

“Continuaremos persiguiendo a quienes explotan a los niños y asegurándonos de que sus crímenes enfrenten todo el peso de la ley”, aseguró.

De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión que van desde un mínimo obligatorio de cinco años hasta cadena perpetua. Además, podrían estar sujetos a libertad supervisada de entre cinco años y de por vida tras cumplir sus sentencias.

“No hay casos más importantes para el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que aquellos relacionados con crímenes contra menores. La Fiscalía continuará trabajando con sus socios de las agencias del orden público para investigar agresivamente y procesar a cualquier persona que explote a menores con fines sexuales”, expresó Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de la Fiscalía federal.

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“Aquellos que participen en la explotación infantil y creen material de abuso sexual infantil serán localizados y responsabilizados por su conducta atroz”, agregó.

La investigación está a cargo del Grupo de Trabajo de Crímenes Contra Niños de Puerto Rico, liderado por HSI. La fiscal federal auxiliar Elba Gorbea, de la Unidad de Crímenes Contra Niños, Trata Humana e Inmigración, está a cargo del procesamiento del caso.