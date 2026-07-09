Tras la renuncia del fiscal federal William Stephen Muldrow, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico anunció este jueves que Héctor Ramírez Carbó asumió como fiscal federal interino para la isla.

Ramírez Carbó cuenta con más de 17 años de servicio en la Fiscalía federal de Puerto Rico, donde se ha desempeñado como litigante en casos civiles y criminales, jefe de la División Civil y, desde 2020, como primer fiscal federal auxiliar, según informó la oficina en un comunicado.

Héctor Ramírez Carbó fungía como subjefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico desde 2020. ( Teresa Canino Rivera )

Como jefe interino, Ramírez Carbó será el principal funcionario encargado de la aplicación de la ley federal en Puerto Rico y tendrá bajo su responsabilidad la supervisión de los procesos criminales federales y los asuntos civiles en representación del gobierno de Estados Unidos.

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Además, trabajará junto a agencias federales, estatales y municipales para atender asuntos relacionados con la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y las prioridades establecidas por el Departamento de Justicia federal, según se indicó.

Muldrow renunció al cargo el pasado 7 de julio, luego de siete años al frente de la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

William Stephen Muldrow juramentó como nuevo director de la Fiscalía federal en octubre de 2019 para sustituir a la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, quien ocupó el cargo desde 2007. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Ha sido el honor de mi vida profesional servir al pueblo de Puerto Rico y de Estados Unidos como fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. Mi renuncia llega después de haber servido al Departamento de Justicia durante más de 37 años”, expresó Muldrow

Muldrow juramentó como nuevo director de la Fiscalía federal en octubre de 2019 para sustituir a la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, quien ocupó el cargo desde 2007. Fue nominado por el presidente Donald Trump durante su primer mandato.