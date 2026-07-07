A penas de 35 y 25 años de cárcel respectivamente, fueron condenados dos hombres que se declararon culpables por los asesinatos de dos mujeres transgénero, ocurridos en abril del 2020 en Humacao, según informó la Fiscalía Federal en un comunicado.

Se trata de los crímenes de Serena Angelique Velázquez Ramos y Layla Peláez Sánchez, cuyos cuerpos calcinados fueron hallados en el interior de un vehículo Hyundai Elantra del 2020, debajo de un puente en la carretera PR-927 en el barrio Mambiche Prieto, en Humacao.

Originalmente los acusados, Sean Díaz León y Juan Carlos Pagán Bonilla, quienes fueron arrestados y acusados semanas después del crimen, se exponían a la pena de muerte por tratarse de un crimen de odio, ya que durante la investigación de las autoridades federales trascendió que el móvil de los asesinatos era precisamente que las víctimas eran transgénero, pero la Fiscalía federal decidió posteriormente no perseguir esa causa.

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Según documentos judiciales, el 21 de abril del 2020, ambos amigos acordaron una cita doble con las víctimas en la residencia de una de estas en Las Piedras. En el lugar socializaron con las víctimas, fumaron marihuanas e incluso, grabaron un video que fue publicado en una red social en el que los cuatros aparecían compartiendo. Poco después durante la velada, Díaz de León y Peláez se marcharon a una habitación donde tuvieron relaciones sexuales. Posteriormente, Peláez le reveló a Díaz de León que era una mujer transgénero.

De acuerdo con las autoridades federales, la misma situación ocurrió entre Pagán Bonilla y Velázquez. Cuando ambos amigos se reunieron nuevamente después del encuentro sexual, fue Díaz de León quien le dijo a Pagán Bonilla que Velázquez también era una mujer transgénero y le reveló que quería acabar con la vida de ambas por haberlos engañado.

Las víctimas habrían intentado disuadir a los acusados, proponiéndoles que consiguieran más marihuana y siguieran conversando. Sin embargo, los acusados decidieron disparar a las víctimas una vez que llegaron a la carretera. Fue Díaz De León quien disparó y mató a ambas víctimas.

Tras el crimen, los acusados llenaron el vehículo de basura, con la intención de quemarlo, con los cadáveres en su interior.

Ambos acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía federal y se declararon culpables en diciembre del año pasado.

Finalmente, la semana pasada, el juez federal Pedro A. Delgado-Hernández condenó a Diaz de León a 35 años de prisión y cinco años de libertad supervisada por portar y utilizar el arma de fuego durante la comisión de un delito violento que resultó en asesinato. Pagán Bonilla fue condenado el pasado 22 de mayo a 25 años de cárcel y cinco años en libertad supervisada.

Aunque originalmente, los sospechosos fueron arrestados por la Policía, el 30 de abril del 2020 el Negociado Federal de Investigaciones asumió la jurisdicción del caso, tras lo que los detenidos fueron acusados el 13 de mayo de ese mismo año.