FBI arresta a hombre de Toa Alta por cargos de pornografía infantil
También enfrenta cargos por acecho cibernético a una menor y por presuntamente amenazar a una mujer mediante una aplicación.
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Un hombre de Toa Alta fue arrestado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tras ser acusado por presuntos delitos de explotación infantil, acecho cibernético y amenazas realizadas a través de internet, informó este jueves la Fiscalía federal en Puerto Rico.
El acusado fue identificado como Gabriel Alfonso Núñez Robles, de 35 años. Su arresto se produjo el pasado 7 de julio.
Según las autoridades, entre febrero y mayo de 2026, Núñez Robles presuntamente recibió, distribuyó y transportó pornografía infantil utilizando un celular. Además, las autoridades alegan que en su dispositivo se encontró pornografía infantil, incluidas imágenes de un menor preadolescente que no había cumplido los 12 años.
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Además, presuntamente acechó cibernéticamente a una menor de entre 11 y 16 años.
La denuncia federal también sostiene que Núñez Robles presuntamente acosó por internet a una mujer adulta desde aproximadamente 2016 hasta abril de 2026 y que le envió un mensaje mediante una aplicación de mensajería instantánea con amenazas de causarle daño.
De ser hallado culpable, Núñez Robles enfrenta una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y hasta 20 años por los cargos relacionados con la recepción, distribución y transporte de material de abuso sexual infantil.
Asimismo, podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por posesión de ese material, hasta 10 años por el cargo de acecho cibernético contra una menor, hasta cinco años por acecho cibernético contra una adulta y hasta cinco años adicionales por el cargo de amenazas mediante comunicaciones interestatales.
Tras cumplir cualquier sentencia de prisión, también estaría sujeto a un período de libertad supervisada.
La fiscal federal auxiliar Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Crímenes Contra Niños, Trata Humana e Inmigración, está a cargo del procesamiento del caso, mientras que el FBI lidera la investigación.