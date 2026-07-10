Un escalamiento ocurrido esta madrugada en el supermercado Mi Gente, localizado en la carretera PR-818 del barrio Cibuco en Corozal, fue interrumpido por la presencia de empleados de recogido de basura.

Según se hace constar en el informe de novedades, a eso de las 4:25 a.m. de hoy, viernes, cuando se escuchó el camión de recogido de desperdicios sólidos, tres hombres encapuchados y vestidos de negro, huyeron con una cantidad indeterminada de dinero y de cajetillas de cigarrillos.

Los ladrones entraron por la parte posterior del negocio tras forzar una puerta corrediza.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) continuará con la pesquisa.

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