Dos hombres armados cometieron un robo domiciliario durante la mañana del jueves en una residencia de la urbanización Estancias del Mayoral, en Villalba, de donde huyeron con una caja fuerte que contenía $60,000 en efectivo.

Según el informe preliminar de la Policía, el asalto fue reportado a las 10:36 a.m., cuando el querellante denunció que dos individuos vestidos de negro irrumpieron en la vivienda.

Se alegó que uno de los sospechosos le apuntó con un arma en la cabeza al hijo del querellante y a dos de sus sobrinos. Acto seguido, los obligó a permanecer en el área del baño.

Luego, el segundo individuo entró al cuarto matrimonial y se llevó una caja fuerte que contenía $60,000 en efectivo.

Los asaltantes abandonaron el lugar sin ocasionar heridas a las víctimas.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.