El cadáver de un hombre fue localizado en la mañana de hoy, viernes, en la playa la Selva del Corredor Ecológico del Noreste, en el barrio Juan Martín, en Luquillo, según informó la oficina de prensa de la Policía.

Según la información preliminar, a las 6:15 a.m. se recibió una llamada telefónica al retén del cuartel del Distrito de Luquillo, que alertó sobre una persona muerta a orillas del mangle.

Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre con una herida en la cabeza, que no se ha determinado si es compatible con impactos de bala o se trata de un golpe contundente propinado por un objeto no descrito.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Fajardo, en unión al fiscal de turno, investigan la escena.