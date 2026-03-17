La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, informó el fallecimiento del exalcalde Ángel Manuel “Mañy” Rosario Rosado a los 92 años, por lo que decretó tres días de duelo en honor a quien lideró el municipio entre 1980 y 1992.

Durante este periodo, las banderas del municipio permanecerán a media asta en todas las dependencias municipales como homenaje.

“Morovis pierde a un gran líder, a un servidor público comprometido y a un ser humano ejemplar. Don Ángel ‘Mañy’ Rosario deja un legado invaluable de trabajo, dedicación y amor por su gente, que permanecerá por siempre en la historia de nuestro pueblo”, expresó la alcaldesa en un comunicado de prensa.

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Durante su mandato, Rosario Rosado impulsó proyectos de infraestructura y desarrollo que contribuyeron al progreso del pueblo moroveño. Su administración se distinguió por una firme vocación de servicio, promoviendo iniciativas dirigidas al bienestar colectivo y al fortalecimiento de la comunidad.

Reconocido por su humildad, empatía y calidad humana, Rosario Rosado fue una figura respetada y querida por sus compueblanos.

Sus restos serán expuestos este jueves en la Funeraria Erick Memorial, ubicada en el casco urbano de Morovis, según se informó.