La junta del grupo Mujeres Populares se reunirá en la noche de este martes para establecer una respuesta pública a la controversia que se ha generado luego de unas expresiones hechas por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, quien tipificó el aborto como un asesinato, así como el despido de una asesora del Senado por expresar su repudio a la medida legislativa que busca restringir el aborto en la isla.

El cónclave fue citado por la presidenta de Mujeres Populares, Ada Álvarez Conde, quien en más de una ocasión dijo a Primera Hora que no se callará ante las controversias que se han suscitado en el partido a pesar de que se recibe presiones para que no entre en la disputa.

“Mi reclamo ha sido que en ese asunto se ha creado un mayor problema, porque lejos de las disculpas o mejorar las acciones, pues ha sido peor”, afirmó la abogada.

Según explicó, la junta del grupo de mujeres se reunió de emergencia el pasado viernes para tomar acción. No obstante, Dalmau acudió al encuentro y les pidió disculpas.

Álvarez Conde comentó a este diario que se le reclamó al presidente del PPD y también del Senado hacer llegar esas disculpas a todas las mujeres mediante alguna expresión. No obstante, la abogada dijo que Dalmau publicó el pasado domingo unas expresiones que añadieron más problemas a la controversia.

“Lejos pedir perdón lo que hizo fue justificar sus acciones”, describió.

Específicamente, el presidente emitió un comunicado, junto a la senadora Joanne Rodríguez Veve y el senador Thomas Rivera Schatz, para exponer que se iban a realizar vistas públicas del proyecto del Senado 693, que atiende el tema del aborto. Opinaron que no les parece prudente ni sensato crear un “clima de discordia y antagonismos entre puertorriqueños” con la medida.

Dalmau, además, reiteró que “de la misma manera que yo respeto a los que creen en el aborto, yo pienso que después de cinco semanas y media de estar formada la criatura con viabilidad para estar viva, hacer lo contrario es matarla. Hacer lo contrario es asesinato dentro o fuera del vientre”.

Estas expresiones y el despido de la asesora de asuntos federales del Senado, Ivonne Lozada Rosa, acrecentaron el malestar entre los populares, aceptó Conde Álvarez.

“Al principio, a la gente lo que más le molestó es que no hubiese vista pública. Pero, convirtió el asunto en uno de partido, al opinar en una conferencia de prensa que era de Mayagüez en el partido. Yo estoy convocando a una reunión a la junta de mi organización a ver qué van a hacer, porque me han pedido que no hable a nombre de la organización”, explicó.

“Yo tengo mi pensamiento, pero he sido demasiado paciente y condescendiente a lo que diga mi grupo”, añadió.

Al informar del cónclave, sostuvo que, desde que ayer, lunes, inició el proceso de citación, “he recibido ataque de varias personas, llamadas, insinuaciones”. Pero, también dijo que recibe iguales llamadas de mujeres que le reclaman tomar acción.

“No me queda mucho tiempo allí y lo que me queda no es para quedarme callada”, dejó claro Álvarez Conde, quien asumió la presidencia de las Mujeres Populares de manera provisional tras la muerte Ada Skerrett.

Por ello, explicó que el grupo tendría varias alternativas para evaluar. Uno de ellos es que reclamar que se haga un análisis en el partido de temas de derechos humanos en los que haya participación a la hora de asumir posturas, que en los temas de mujeres se inviten a las mujeres a la discusión, así como que Dalmau no hable de asuntos del Senado en el partido y que deje claro cuándo son sus opiniones personales o las del partido.

Previo a hacer este desglose, la líder popular apoyó la invitación que hizo la vicepresidenta del PPD, Carmen Maldonado, de hacer una reunión de la Junta de Gobierno de la colectividad para dilucidar la controversia.

Dejó claro que no es que le solicita una renuncia a Dalmau del PPD. Dijo que ese asunto le corresponde a la Junta de Gobierno dilucidarlo. Lo que estipuló es que busca “dejar las cosas claras. Hay que atenderse para no vuelva a pasar. Por ejemplo, que no vuelva a hablar de un proyecto del Senado en el partido”.

“El daño está hecho con las mujeres y le falta todavía decir perdón. El asunto de ahora en adelante es cómo va a manejar asuntos controvertibles. Si la idea es que, si permite que todos opinen, pues que se haga lo mismo con todos los populares No soy mala o buena popular porque estoy pidiendo respeto a las mujeres y que se atienda (la controversia)”, sentenció.