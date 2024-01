La delegada congresional, Melinda Romero Donelly tendrá que pagar una multa de $5,000 y además, entregar el informe financiero de 2021 que entregaron todos los demás delegados congresionales, según una resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

El documento, que firma el juez administrativo Jorge A. Quintana, detalla que para el 2021, Romero Donelly no hizo entrega del informe financiero que como funcionaria le es requerido. La exlegisladora argumentaba que ella no estaba obligada a presentar sus informes financieros ante Ética.

La OEG, no obstante, determinó que la funcionaria, según el artículo 5.7, inciso “c”, de la Ley 1-2012, tiene el deber de entregar el referido informe.

Inicialmente, por la falla, a la funcionaria se le impuso una multa de $100 que esta ignoró. Romero Donnelly luego ignoró un segundo llamado de la OEG para presentar sus informes financieros y otra multa de $500 que se le impuso desde el pasado 30 de junio.

Ahora, la resolución establece que Romero Donnelly tendrá que pagar una nueva multa de $5,000 y además, entregar el informe financiero de 2021 que se ha negado a realizar.

Romero Donnelly tendrá 30 días para el pago de la multa y emitir el documento.

La labor de la exlegisladora como delegada congresional ha visto numerosas controversias. En septiembre de 2021 la funcionaria fue ampliamente cuestionada luego de que asegurara que el salario anual de $90,000 -y hasta $30,000 adicionales para gastos autorizados- que recibe como delegada congresional, no le dan para vivir y que, en parte, depende de los ahorros de su madre, la fallecida ex primera dama, Kate Donnelly.

“No, no, no me da. La realidad es que no me da. Mi mamá, con unos ahorritos que tiene, me ayuda, pero no, no me da. Ella me ayuda a mí”, expresó entonces la novoprogresista en entrevista radial con Radio Isla.