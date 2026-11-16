El administrador de la Ciudad de Ponce, Francisco Rodríguez, informó que el Municipio activó la coordinación de asistencia para los residentes de Punta Diamante afectados por la rotura de una tubería de agua potable de 24 pulgadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El incidente ocurrió en la mañana de este lunes en la calle Acueducto, mientras una compañía privada realizaba trabajos en el área.

La rotura provocó inundaciones en varios hogares y, según la información suministrada, dejará a aproximadamente 1,200 abonados sin servicio de agua potable durante horas de la tarde.

Rodríguez precisó que la atención de la avería, la reparación de la tubería y el restablecimiento del servicio corresponden a la AAA, mientras que el Municipio está brindando apoyo y asistencia a la comunidad afectada.

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Como parte de la respuesta municipal, personal de la Oficina de Servicios al Ciudadano, del Departamento de Vivienda y de Mano Amiga del Municipio Autónomo de Ponce se movilizó a la comunidad para asistir, orientar y brindar ayuda a las familias afectadas.

La AAA indicó que es probable que los trabajos de reparación del sistema demoren aproximadamente 36 horas. Este término estará sujeto al progreso de las labores.

El subdirector de Comunicaciones de la AAA, Jhondee Canales, por su parte, confirmó que la rotura fue ocasionada por una compañía privada e informó que la agencia también dispondrá de camiones cisterna en la cancha bajo techo de Punta Diamante, junto a las unidades del Municipio de Ponce.

El servicio estará disponible hoy, lunes, desde las 4:00 p.m., y mañana, martes, desde las 7:00 a.m. Además, dos camiones cisterna recorrerán las calles de la comunidad como oasis móviles para facilitar el abastecimiento a los residentes.

“Sabemos la preocupación y las dificultades que esta situación representa, especialmente para quienes sufrieron inundaciones en sus hogares. Nuestro personal de Servicios al Ciudadano, Vivienda y Mano Amiga acudió para brindar asistencia y orientación directa a las familias. Asimismo, el Departamento de Infraestructura, Ambiente y Transportación y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias continuarán coordinando el apoyo municipal para atender las necesidades de nuestra gente”, añadió el administrador de la Ciudad.

El Municipio exhortó a los residentes a llevar recipientes limpios y adecuados para recoger el agua y a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de la AAA sobre las reparaciones y el restablecimiento del servicio, así como a los avisos municipales sobre la asistencia disponible.