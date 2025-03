Alcaldes de varios de los municipios señalados en una publicación en redes sociales de un grupo dedicado al rescate de animales negaron categóricamente que tuviesen contratos para llevar a cabo capturas y matanzas masivas de perros y gatos abandonados.

La publicación, por parte del grupo Rescatistas P.R. Trabajando Unidos, señala en particular al alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, por un contrato con la empresa Veterinary Express Foundation, en el que se menciona “recogido y disposición de animales”, así como “servicios de eutanasia”. Además, señala una lista de otros municipios que alega tienen contratos similares, y que incluye a “Aguada, Moca, Cabo Rojo, Mayagüez, Bayamón, Lajas, Hormigueros, Aguadilla, Camuy, Toa Baja”.

PUBLICIDAD

Orden judicial

Sin embargo, Vélez Vélez negó de manera enfática que su municipio tuviese intenciones de llevar a cabo una matanza de animales, y aclaró que el contrato por $3,000 que tiene con la empresa veterinaria responde a una orden emitida por un tribunal, para que el municipio se hiciera cargo de una mascota que quedó abandonada en una propiedad tras la muerte de su dueño.

El alcalde detalló que la orden, copia de la cual mostró a este diario, dictó al municipio “que teníamos que disponer de los animales ya sea llevándolos a un albergue o, en el peor de los casos pues la eutanasia”.

Orden del tribunal que dictó al municipio de Quebradillas. ( Suministrada )

“Pero la realidad es que nosotros tenemos ese contrato para cumplir con la Justicia y con el juez que nos dio esa orden. Pero nosotros no hemos llevado ningún perrito (a sacrificar), ni nada de eso”, afirmó.

Aclaró que “solamente” se usaría tal servicio de recogido “con aquellos animales que sean un peligro para la seguridad de las personas”, como ocurrió “en una ocasión” con “una perra enferma que mordió a unos niños en una escuela, y tuvimos que recogerla y sacarla del sitio, porque llevaba peligro a los niños de esa escuela”.

“Pero, independientemente de eso, no hemos llevado ninguno (perro) ni los vamos a llevar”, insistió, reiterando que el contrato solamente tiene el propósito de cumplir con la orden del tribunal, de tener el servicio disponible, “solamente para aquellos animales que puedan causar daños a las personas”.

Vélez Vélez indicó además que, contrario a la idea que pueda haber surgido con esta polémica, el municipio tiene incluso iniciativas en favor de los animales y las mascotas, como “un parquecito para los perros que está en la etapa de diseño y pronto va a estar en la de construcción”. Agregó que, con esa misma compañía veterinaria, tendrían “un centro de vacunación en estos días, que se le va a estar dando para ayudar con las vacunas e inclusive esterilización de los perritos”, pues “nosotros estamos buscando los métodos para que no se sigan propagando los perritos realengos y no tener que llegar a extremos, porque cuando esos perros andan en manadas se pueden poner peligrosos”.

PUBLICIDAD

Leer más: Reclaman hacer valer las leyes de protección de animales

Detalló que, de hecho, el perro involucrado en el caso que terminó en la corte, lo recogieron y “gracias a Dios le conseguimos hogar con un familiar del viejito”.

“Nosotros lo que queremos es cumplir con la ley, pero a su vez velar por ellos mismos. Nosotros no tenemos ninguna intención de liquidar perros, ni hacer matanzas, ni eutanasias ni nada por el estilo. Al contrario, nosotros estamos dispuestos a cooperar con cualquier veterinario que quiera trabajar con nosotros en un esfuerzo mayor para la esterilización y el cuido de estos animalitos”, insistió el alcalde, quien aseguró que tiene mascotas y “me encantan”, y recién adoptó una perrita junto a varios vecinos, a la que llamaron “Paquita la del Barrio”.

Considera que todo el asunto “lo sacaron de contexto”, aunque admitió que “el contrato suena fuerte” cuando se leen los términos que contiene. Sin embargo, aseguró que está dispuesto enmendar ese lenguaje a uno más apropiado que no dé a entender que se busca llevar a cabo una matanza de animales realengos, y ya habló con el abogado a esos fines, o incluso “no tengo problema ninguno en retractarme, y si puedo cancelar el contrato lo cancelo, porque mi intención jamás va a ser en contra de los animales”.

El abandono de animales en las calles y la falta de control en su reproducción abonan al problema. ( El Nuevo Día )

También rechazan la acción

Otros alcaldes también negaron la información de que llevarían a cabo recogidos de animales para sacrificarlos.

El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, ciudad que ha sido reconocida por una organización a nivel de los Estados Unidos como una amigable a las mascotas, rechazó de manera categórica que fueran llevar a cabo alguna matanza de animales y calificó la información como “definitivamente una línea completamente falsa”.

PUBLICIDAD

Reconoció que “tenemos un contrato con esa entidad (veterinaria)”, pero aclaró que es solo para ocuparse de animales malheridos en situación crítica o ya muertos.

“Como conocen, los gobiernos municipales se convierten como en custodios de todas las situaciones que ocurren en sus pueblos. Cuando nosotros tenemos un animal que es impactado, que está ya en una etapa crítica, ningún albergue en Puerto Rico los recibe. Nosotros no contamos con facilidades para ese tipo de animales que, por ejemplo, me pasa con caballos, me pasa con vacas, me pasa que, en accidentes, tenemos el tema que están ya básicamente en condiciones críticas, y ningún albergue me los recibe, pues entonces esa empresa viene lo recoge y dispone de él. Le dan asistencia, si lamentablemente el animal está en condiciones críticas, pues médicamente disponen de él”, explicó.

“Pero jamás y nunca nosotros tenemos una campaña de recogido de animales para eutanasia o ese tipo de eventos”, afirmó. “Al contrario. Nosotros somos la única ciudad en todo Puerto Rico certificada por una organización proanimales a nivel de todos los 50 estados. Tenemos nuestras propias ordenanzas municipales a favor de las mascotas y promoviendo el buen cuidado de las mismas”.

Agregó que tiene un acuerdo con el potrero de Lares para que reciba los caballos realengos que recogen, y allí los tienen por cierto tiempo, y si el dueño no aparece, se quedan con ellos para dejarlos bajo su cuidado o darlos en adopción.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, fue tajante en que “jamás” atentarían contra los animales.

PUBLICIDAD

“Eso es completamente falso. El municipio de Aguadilla no se va a prestar para sacrificar animales. Nosotros donamos $50,000 a una entidad sin fines de lucro en pro de albergue de los animales. Aquí nosotros pagamos para castrar los animales, para mantenerlos, no para matarlos. Que quede bien claro que el municipio de Aguadilla y Julio Roldán se oponen a la muerte de los animales. El alcalde de Aguadilla jamás va a permitir que eso pase en la ciudad”, afirmó.

Indicó que ni siquiera tiene un acuerdo con esa compañía veterinaria, sino el que mencionó antes con la entidad pro albergue, “y estamos en el proceso de vacunar y castrar los gatos para que no estén pariendo como locos. Pero matarlos, jamás, jamás. A ningún animal se le debe quitar la vida”.

Recordó, además, que “matar un animal va en contra de la ley” y solamente “uno puede quitarle la vida a un animal que esté sufriendo y no tenga remedio”.

“Nosotros los amamos y los queremos. Nosotros ahora como municipio estamos en planes de crear un albergue para rescatar estos animales y darlos en adopción. Una de las prioridades que tenemos nosotros es que la convivencia entre estas mascotas y el ser humano tiene que ser”, insistió.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, también desmintió que tuviera algún tipo de plan para recoger animales y enviarlos a la eutanasia. De hecho, sostuvo que el municipio ni siquiera tiene contratos con esa compañía veterinaria.

“Eso no es correcto”, afirmó Rivera Cruz sobre la denuncia. “Quizás ellos se refieren a una compañía que estaba por San Lorenzo, y hace par de años atrás teníamos un contrato con ellos, pero ese contrato era solamente para aquellos perros que estaban en las últimas, y el mismo doctor o veterinario, decía, es cuestión de horas de que el perrito muera”.

PUBLICIDAD

En contraste, el alcalde, cuya familia convive con cuatro perros en su hogar, aseguró que el municipio tiene unas instalaciones de primer orden para alojar animales.

“Nosotros tenemos un centro en Bayamón de primer orden. Es un hotel. Tenemos un veterinario contratado, tenemos asistentes. Todo el personal que trabaja en el centro nuestro es un personal que ha estado cogiendo consistentemente adiestramientos y entrenamientos de cómo se trabaja con rescate de animales”, afirmó.

Explicó que, al llegar un animal al centro, primero se pone en un área de cuarentena donde los chequea el veterinario y, de ser necesario, le da un tratamiento y cuarentena adicional, y una vez se recupera, va al área donde están los otros animales.

“Ahí se les da alimentos, los cuidados correspondientes. Tienen un área de juego donde hacen ejercicios. Y se dan en adopción aquellos que quieran cogerlos”, explicó.

“Así que lo que está diciendo ese grupo no es correcto. Y a mí me da pena, porque no es la primera vez que ellos vienen y hacen planteamientos públicos que son incorrectos”, lamentó el alcalde.

Primera Hora contactó a Rescatistas P.R. Trabajando Unidos, pero declinaron hacer expresiones. A su vez, refirieron la petición a la organización JustaPR, pero no respondieron la petición de entrevista.

El alcalde de Bayamón insistió en que el cuidado que reciben los animales en el centro “es la política nuestra pública. Y cuando se va a recoger algún animalito, que nos llaman algunas personas, van los muchachos que están bien entrenados, saben cómo manejar (el asunto). En muchas ocasiones, hay gente que ya no quiere el animal, los convencemos que se queden con el animalito, y si no, pues entonces lo traemos”.

PUBLICIDAD

El alcalde de Moca, Efraín “Franco” Barreto, por su parte, publicó un mensaje “oficial” en redes sociales indicando que “rechaza cualquier acto de violencia contra los animales y se opone firmemente a su matanza”.

Señala que el municipio tiene un contrato con una entidad diferente, Asociación Pro Albergue y Protección de Animales, “para el recogido y disposición de animales abandonados en las calles” que fue firmado por la pasada administración y que está “bajo evaluación, como los demás contratos concedidos antes del inicio de nuestra administración”, en busca de “evaluar su fin público, legalidad y calidad de servicio”.

Faltos de un protocolo

En Puerto Rico no hay un protocolo efectivo para trabajar con la situación. Se estima que hay más de medio millón de perros en las calles de la Isla y más de un millón de gatos.

En abril de 2024, en entrevista con Primera Hora, el exgobernador Pedro Pierluisi reconoció que el gobierno enfrenta un gran reto con la situación de los animales realengos.

También marzo del pasado año, se realizó un foro en la legislatura con la participación de varias organizaciones que velan por las vidas de los animales.

Allí se discutió la urgencia de contar con una ley actualizada que permita atender a la crisis de sobrepoblación de animales realengos y, a su vez, que se conozca y haga valer adecuadamente todos los componentes, desde agentes de policía hasta fiscales y jueces, así como oficiales de agencias de gobierno y municipios, pero no se ha trabajado nada al respecto.