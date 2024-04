El gobernador Pedro Pierluisi reconoció que el gobierno enfrenta un gran reto con la situación de los animales realengos, incluyendo los accidentes que provocan al entrar en carreteras y autopistas, así como el hecho de que a menudo queden sus cadáveres atropellados descomponiéndose en las vías, y admitió que hace falta coordinar mejor los esfuerzos de los municipios con los que pudiera hacer el gobierno central para atender esta problemática.

De acuerdo con indagaciones que realizó Primera Hora, y que se han estado dando a conocer a través de una serie de reportajes, aunque existen algunos esfuerzos e iniciativas para tratar de controlar la situación de animales realengos, no son suficientes, y con frecuencia ocurren accidentes en las vías a través de todo Puerto Rico.

Y cuando se trata de animales de gran tamaño, como caballos y vacas, las consecuencias de esos accidentes suelen ser graves o incluso mortales, tanto para el animal como para conductores y pasajeros.

Por otro lado, funcionarios a diferentes niveles, incluyendo los alcaldes y alcaldesas, así como quienes intervienen en la protección de animales, indicaron no tener del todo claro el protocolo para atender la situación de cadáveres de animales que quedan en las vías, sino más bien queda a la iniciativa y capacidad de cada alcalde, y los recursos con que pueda contar.

“Hay una gran problemática con animales, básicamente desatendidos por todo Puerto Rico. Eso es así. Eso es innegable”, reconoció Pierluisi.

“Hay entidades sin fines de lucro que se dedican a operar albergues para estos animales. Los municipios son los que coordinan el manejo de estas poblaciones. Por ejemplo, me viene a la mente los caballos en Vieques, por dar un ejemplo. Pero así, hay muchas otras situaciones por todo Puerto Rico”, comentó el gobernador, en declaraciones ofrecidas luego de una conferencia de prensa en la que dio a conocer el progreso de proyectos de reconstrucción y mantenimiento de carreteras en varios municipios del área norte.

“Es un área de retos. En el caso de carreteras, entiendo que hay un programa que tiene, que anunció en estos días Metropistas para el manejo de animales muertos en las carreteras, pueden ser perros, pueden ser gatos, pudieran ser hasta caballos. Yo veo con buenos ojos que haya una iniciativa como esa”, agregó.

“Admito que es un reto, y que tendremos que ver cómo coordinamos de mejor manera lo que están haciendo los municipios por un lado y lo que pudiera hacer el gobierno central”, afirmó.

Destacó que su administración cuenta con un “comité especial o grupo especial de trabajo para manejar asuntos de protección de animales en Puerto Rico” que le hacen recomendaciones puntuales.

“Así que, algo que se me ocurre, que puede surgir de esta situación es que yo le pida algún tipo de recomendación a ese comité. Y habrá que ver cuál es el impacto fiscal, porque no es como que tenemos recursos ilimitados para atender la situación”, añadió el gobernador.

El senador Carmelo Ríos y la senadora Migdalia Padilla, que estaban participando del anuncio, se expresaron también sobre el tema y, de igual manera, reconocieron la necesidad de contar con un protocolo para atender la situación de los animales realengos.

“Los municipios están esterilizando mascotas masivamente, y eso es una solución a corto plazo. Sin embargo, lo de los caballos, no hay un protocolo. La policía interviene, y los tienes ¿dónde? No tienen esa capacidad. Lo que estamos haciendo con Fortaleza es que estamos buscando un protocolo para los realengos, para lo que tiene que ver con los albergues que, repito, dependemos mucho de caridad, hay cinco o seis nada más en todo Puerto Rico, que están costeándose con fondos de ellos propios o de voluntarios. Y esa no puede ser la solución”, comentó Ríos, quien recordó que es autor de la legislación contra maltrato de animales.

El senador defendió que han estado trabajando con legislación en torno a la protección de animales, y resaltó que lograron “establecer que un vecino puede decir: ‘mi vecino está maltratando un animal’, y se convierte en un delito. Eso antes no estaba disponible”.

“El asunto de los caballos, yo tenía una idea de ponerlos en un santuario en Vieques. El alcalde (Juan) Corcino me llamó de una manera muy enérgica, diciendo, ¿y quién paga? Así que tenemos que mirar las soluciones en diferentes lugares. Hay una dama en Canóvanas, otra en Río Grande, y estamos trabajando para que esos fondos estén ahí, ya sea mediante contribuciones de empresarios privados, y que tenga alguna clase de ‘tax credit’ (crédito contributivo). Pero lo estamos trabajando en esta sesión”, agregó Ríos.

Explicó que ya se aprobó un proyecto de ley a esos fines, “pero estamos con el protocolo ahora, de lo que es caballos, de lo que tiene que ver con los fondos de animales realengos y esterilización”.

La senadora Padilla agregó que los municipios “tienen sus sistemas en términos de esterilización de animales y demás. Hay mucha iniciativa. A nivel de municipios tienen sus propios proyectos que pueden ser mediante ordenanzas de la legislatura municipal, no necesariamente el gobierno central”. Sin embargo, acotó que también “hay una iniciativa estatal, que más adelante el gobernador la recibirá y la convertirá en ley”.

El gobernador reiteró su disposición de atender el tema y agregó que “hablé en franqueza, que también depende de los recursos que puedan tener, porque esto se está manejando a nivel municipal”.

“Si el gobierno va a entrar, habría que ver si la Junta (de Supervisión Fiscal) le da paso a algún tipo de asignación, que le daría el gobierno a los municipios. Hasta el momento la Junta está bien renuente a darle apoyo fiscal a los municipios. Lo estamos tratando en diferentes áreas, yo las mencioné en días recientes. Y esta pudiera ser una, valga la aclaración”, añadió el primer mandatario.