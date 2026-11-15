El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) apostará a una nueva alianza electoral en una sola columna con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) para las elecciones de 2028.

La propuesta presentada por líderes de la Red Municipal de Vega Baja, Nehemías García Rolón, Heth Otero Vega y Edwin Marrero Santiago, sería considerada en la Asamblea Ciudadana Nacional del MVC del próximo 13 de diciembre.

Según se informó por escrito, la alianza no detiene la reorganización de la colectividad, ni pondría en riesgo “su participación en las elecciones de 2028”.

La propuesta establece un calendario para iniciar conversaciones formales con el PIP y concederle un máximo de 30 días calendario, contados desde la primera reunión, para aceptar o rechazar la alternativa de una columna única.

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“La alianza propuesta no estaría bajo la insignia exclusiva del PIP ni del MVC. Se plantea explorar la inscripción de una nueva colectividad o que alguno de los partidos existentes ponga su franquicia electoral al servicio de la alianza, colocando el interés del país por encima de las respectivas insignias”, explicó el MVC.

La colectividad también establece que “si no se alcanza un acuerdo dentro del término establecido, el MVC participaría en las elecciones de 2028 como partido, tal y como lo hizo en 2020”.

Para garantizar esa alternativa, proponen comenzar desde diciembre “un proceso intenso de reorganización en los 78 municipios, recuperar la participación de pasados candidatos y candidatas, fortalecer las redes municipales e identificar nuevos aspirantes”.

La meta inicial es organizar al menos 39 municipios durante febrero de 2027 y completar la identificación de candidaturas para diciembre de ese año, indicaron.

“No se trata de escoger entre la alianza y Victoria Ciudadana. Queremos la unidad, pero también tenemos la responsabilidad de garantizar que el MVC esté presente en la papeleta de 2028. No podemos volver a quedarnos esperando indefinidamente por acuerdos con otras colectividades. En 2020 demostramos que podemos participar electoralmente y volveremos a hacerlo si las circunstancias así lo requieren”, expresaron los proponentes.

La propuesta también contempla la creación de un Comité de Diálogo representativo de los distintos organismos del MVC para conducir las conversaciones con el PIP y otras organizaciones afines, con transparencia y rendición de cuentas.

“La alianza en una sola columna es nuestra primera opción, pero la participación electoral del MVC no puede quedar condicionada a la voluntad de otra colectividad. Puerto Rico necesita una alternativa real de cambio y tenemos que estar preparados para ofrecerla”.

La determinación final sobre esta ruta electoral dependería del resultado de la Asamblea Ciudadana Nacional.