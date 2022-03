Al terminar sus funciones como directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal el próximo primero de abril, Natalie Jaresko se dedicará a “tratar de terminar la guerra en Ucrania”.

“Voy a hacer todo lo que pueda como voluntaria tratando de terminar la guerra”, precisó a preguntas de Primera Hora.

Sus primeros esfuerzos los hará desde Puerto Rico, ya que aguardará a que su hija culmine su cuarto año de escuela superior y se gradúe. Luego de que cumpla este compromiso, Jaresko no sabe hacia dónde se marcharía.

“No tengo otro trabajo, así que no sé a dónde iré todavía”, manifestó, tras participar de su última reunión pública con la Junta de Supervisión Fiscal, realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

PUBLICIDAD

Lo que sí dijo estar segura es que no iría a Ucrania.

“En este momento, no regreso a Ucrania. Yo no soy una persona hábil con las armas y no creo que pueda ser de ayuda en este momento en el teatro de guerra”, reconoció la funcionaria, quien fue por ministra de Finanzas de su país.

Pero, ¿qué hará Jaresko por Ucrania?

En esencia, se enfocará en divulgar públicamente mensajes a favor de su país. Indicó que proyecta más entrevistas con los medios de comunicación y un podcast.

“Voy a ayudar a través de los medios de comunicación, hago muchísimas entrevistas y muchos podcast en los que específicamente hablo de las sanciones financieras y económicas y las acciones que los gobiernos pueden tomar contra los negocios y contra individuos para aislar la economía rusa y acabar la guerra”, expuso la mujer, quien vistió los colores de la bandera de Ucrania.

Además, usará sus contactos, principalmente en la capital federal, para impulsar que se contraiga la economía en Rusia.

“Lo otro que hago, con mis colegas y mis contactos que tengo en Washington, D.C., en los países del G7 y en otros países de las capitales del oeste de Europa es tratar de impulsarlos a que impongan las mismas sanciones severas a Bielorrusia y a los individuos de Bielorrusia para tratar de aislar esa economía también”, dijo.

Añadió que “yo hablo mucho públicamente frente a empresarios que están pensando si quedarse o irse de Rusia”.

En tercera instancia, comentó que en su tiempo libre buscará ayuda para los ucranianos afectados por la guerra.

PUBLICIDAD

“Tengo los números de teléfonos de familiares y amigos en Ucrania y algunos refugiados a los cuales ayudo a buscar hogar y los ayudo a manejar el duelo que experimentan con los bombardeos diarios, para que por lo menos tengan con quien hablar”.

“Estoy ayudando a recaudar fondos para ayuda humanitaria y militar y me aseguro que todo el que quiera dar dinero para el propósito que sea, para llevar medicinas a los refugiados o para los militares, que lo hagan a través de entidades bonafide y efectivas, porque hay muchos que pueden donar, pero no saben como canalizarlo”, prosiguió.

También Jaresko dijo que analizará cómo su experiencia en la reconstrucción de Puerto Rico tras el embate del huracán María podrá ayudar a idear cómo progresaría su país tras esta guerra en la que la ha sumido Rusia.

“Me paso mucho tiempo pensando sobre las lecciones que he aprendido en Puerto Rico después de los huracanes, sobretodo, como fue que se reconstruyó esta Isla, y qué significa reconstruir un país que es 166 veces más grande que Puerto Rico. Ucrania es 166 veces el tamaño de Puerto Rico, y el daño y la destrucción continúan todos los días y yo paso mucho tiempo pensando en las lecciones que aprendimos aquí”, concluyó.