El Negociado de Energía citó a LUMA Energy y a Genera PR para que expliquen la petición que realizaron de aumentar en unos seis centavos adicionales el costo del kilovatio hora y que tendría un impacto en el bolsillo del boricua de unos $48 mensuales.

La conferencia técnica virtual será el lunes, 28 de septiembre de 2026, a las 10:00 a.m. Allí, los representantes de las empresas a cargo del sistema eléctrico del país deberán explicar los factores trimestrales que llevaron a proponer el aumento en el costo de la luz.

Según establece la Resolución y Orden emitida, los representantes de ambas compañías deberán explicar cada componente que contribuye al aumento, cuánto aporta cada uno, por qué están aumentando esos costos y cualquier cambio significativo respecto al trimestre anterior.

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El Negociado también ordenó a LUMA y Genera contestar, no más tarde del martes, 22 de septiembre de 2026, a las 12:00 p.m., un requerimiento de información relacionado con los costos de combustible y compra de energía, la operación del sistema y los factores propuestos para el periodo de octubre a diciembre de 2026.

Entre la información requerida, el Negociado solicita identificar cualquier error o revisión en los factores de Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible (FCA), Cláusula de Ajuste por Compra de Energía (PPCA) y la Cláusula de Subsidio de Combustible (FOS) propuestos por LUMA; problemas o retrasos en entregas de combustible; interrupciones en el sistema de transmisión; salidas forzadas o no planificadas de unidades generatrices; y el efecto de esos eventos sobre los costos de combustible y compra de energía.

La orden también requiere información detallada sobre las solicitudes de suministro de gas natural realizadas por Genera a Naturgy y New Fortress Energy, incluyendo los volúmenes solicitados, confirmados y finalmente entregados, así como cualquier reducción o rechazo y su impacto económico. El Negociado solicitó, además, copia de los contratos de suministro de gas natural y documentación sobre la metodología utilizada.

Como parte del análisis de los costos, Genera deberá identificar las ocasiones durante junio, julio y agosto de 2026 en qué unidades capaces de utilizar gas natural se operó con otros combustibles.

El requerimiento incluye, además, preguntas sobre el posible efecto de la sequía del verano de 2026 en la generación hidroeléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica deberá identificar la generación hidroeléctrica proyectada y real para junio, julio y agosto, así como estimar el costo de la energía utilizada para sustituir la generación que no estuvo disponible.

Asimismo, el Negociado solicitó información sobre las interrupciones no planificadas de la Unidad 2 de Aguirre, EcoEléctrica y las unidades de AES durante ese mismo periodo, incluyendo las fechas y horas en que estuvieron fuera de servicio y los costos estimados de la energía utilizada como reemplazo.