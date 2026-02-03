Un niño de 12 años, “totalmente sano”, falleció en la semana del 18 al 24 de enero a causa de la influenza, reveló este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

El niño, el tercer menor de edad que fallece en esta temporada de influenza y que no estaba vacunado, es parte de las 11 muertes que se registraron en la mencionada semana y que aumentaron los decesos a 139 en lo que va de temporada. Era de la zona metropolitana.

Las otras dos muertes de menores se edad fueron un bebé de entre 0 a 4 años y una joven de 21 años, según las estadísticas de Salud.

Ramos Otero precisó, a preguntas de Primera Hora, que, “a diferencia del COVID, (la) influenza tiene la capacidad de matar a una personas totalmente sana y uno no sabe a cuál de todos los pacientes le va a tocar tener esta enfermedad severa, aunque sea un paciente sano. Si usted no tiene condiciones, es saludable, con toda probabilidad, si a usted le da influenza le va a ir bien. Pero, una persona totalmente sana, como este niño, pues falleció por una complicación severa de influenza. No es de las más comunes, pero esas cosas pueden ocurrir. Por eso es importante que todo el mundo, mayores de 6 meses (de edad), se vacune”.

El funcionario aceptó que, “usualmente, quien fallece es un adulto mayor”. No obstante, insistió que al menor le afectó el virus de manera severa.

“Llegar tarde al hospital puede tener efecto. Pero, en este caso, yo entiendo que los padres hicieron lo que tenían que hacer. No fue porque lo llevaron tarde”, explicó.

Reiteró que “la influenza, toda la vida, ha tenido la capacidad de matar a una alguien totalmente sano”. Por ello, insistió en la vacunación contra la influenza. Explicó que la misma no evitaría que se contagie, pero disminuye los síntomas y las probabilidades de fallecer.

Puerto Rico está bajo una epidemia de influenza. La misma fue decretada la semana pasada, luego de seis semanas en que los casos sobrepasaron el umbral epidémico.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada principalmente por los virus de influenza A y B, responsable de epidemias estacionales. Se transmite a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas incluyen fiebre, tos, escalofríos, dolor de garganta y muscular, así como fatiga. Especialmente en niños, puede también ocasionar náuseas y diarreas.

Como medida de prevención, además de la vacunación, Salud recomienda el uso de mascarilla en lugares cerrados, como los aviones o si se acude a algún centro de salud. También se recomienda un frecuente lavado de manos, desinfección de superficies, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas.