“Bajaron los casos (de influenza) con todo y las Fiestas de la Calle San Sebastián. Yo creo que eso tiene que ver mucho con que la gente ha respondido a la vacunación y que la gente ha respondido al otro mensaje, que es que si está enfermo no vayan a trabajar, a estudiar”.

Así lo anunció el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, esta martes, al informar que los casos positivo de influenza, a una semana de declarada una emergencia por la epidemia que afecta a la Isla, muestra una leve baja. Pero, sobre todo, registra que no hubo un impacto mayor a causa de las multitudinarias Fiestas de la Calle San Sebastián, que se celebraron en el Viejo San Juan del 15 al 18 de enero.

“No parece verse el pico que se esperaba”, reiteró el funcionario en conferencia de prensa.

Es que el informe emitido por Salud de la semana epidemiológica número 3, que incluye el reporte de casos del 18 al 24 de enero, precisa que el número de positivos registró una leve baja, comparado a semanas anteriores. Por ejemplo, la semana del 11 al 17 de enero hubo un registro de 3,131 casos.

“Es especular que la gente hizo caso y no fue enferma (a las Fiestas)... Es bueno que no se haya visto el pico”, aseguró.

Pese a que no hubo un impacto mayor en estas fiestas que congregaron a sobre 1 millón de asistentes, en el nuevo informe publicado este martes se acumularon 11 muertes, que incluyó a un menor de 12 años. Los decesos aumentaron de 128 muertes a 139.

Del total de muertes, tres eran menores de edad, sólo cinco estaban vacunados y tres no eran residentes de Puerto Rico.

Las regiones más afectadas por la influenza son Ponce, Caguas y Bayamón. Pero, los pueblos con más casos fueron Arroyo y Barranquitas.

Además, se registraron 37 brotes de influenza en las escuelas. No requirieron cierre de salones, sino limpieza para desinfectar los mismos.

Según estableció el secretario de Salud, la mayor diferencia que se ha registrado, tras declarada la epidemia, es que las vacunaciones aumentaron de 13,000 a 20,000 semanales. En parte se debe a que se registra un mayor acceso al medicamento, principalmente para la población adulta y a personas sin plan médico.

También Salud ha reforzado las alternativas para vacunación con eventos disponibles alrededor de la Isla, en centros comunitarios y comerciales.

Si necesita información sobre la vacunación o que se vacune a algún encamado, puede comunicarse con Salud al 787-522-3985.

Mientras, el secretario adelantó que con los $2.1 millones de fondos estatales y federales a los que tendrán acceso, tras declarada la epidemia, contratarán 41 enfermeros y personal epidemiológico por cuatro meses para reforzar el sistema vigilancia durante este epidemia.

Para terminar la epidemia, los casos positivos debe disminuir por debajo del umbral epidémico, al menos, por cuatro semanas consecutivas.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada principalmente por los virus de influenza A y B, responsable de epidemias estacionales. Se transmite a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas incluyen fiebre, tos, escalofríos, dolor de garganta y muscular, así como fatiga. Especialmente en niños, puede también ocasionar náuseas y diarreas.

Como medida de prevención, además de la vacunación, Salud recomienda el uso de mascarilla en lugares cerrados, como los aviones o si se acude a algún centro de salud. También se recomienda un frecuente lavado de manos, desinfección de superficies, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas.