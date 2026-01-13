Aunque no se registraron muertes por influenza en este fin de año, los niveles de esta enfermedad respiratoria continúan altos en Puerto Rico por cuarta semana consecutiva.

De hecho, se está a sólo dos semanas de que el Departamento de Salud decrete una epidemia por influenza, si continúa el alto registro de casos.

“Como Departamento de Salud, ya nos encontramos activamente revisando todo lo que son nuestros planes en preparación a lo que es una posible declaración de emergencia de epidemia en las próximas dos semanas”, afirmó la principal epidemióloga del estado, Miriam Ramos Colón, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Salud.

Por su parte, el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, explicó que una epidemia se decretaría bajo una orden ejecutiva de la gobernadora Jenniffer González Colón. Una reunión entre Salud y La Fortaleza está calendarizada para este viernes en preparativo a la declaración.

“Nuestro objetivo es que no se declare una epidemia, por eso hacemos estas conferencias de prensa y emitimos estas alertas... La idea es que no ocurra una epidemia. Pero, tenemos que prepararnos para lo peor, esperando lo mejor”, manifestó el funcionario.

Pero, todo apunta a que una epidemia sería decretada en dos semanas.

El secretario reveló que el estudio de las aguas residuales o aguas negras que se realiza a nivel Isla para detectar enfermedades se identificó la presencia del virus de la influenza H3.

“Ya está en todo Puerto Rico”, indicó sobre el informe, que se emitió a finales de la semana pasada.

Bajan un poco los casos

Por otro lado, el más reciente informe del Departamento de Salud sobre la influenza, el cual contiene información del 28 de diciembre al 3 de enero, establece que en este fin de año 2025 y comienzo del 2026 se reportaron 3,200 casos de influenza y 232 hospitalizaciones. No hubo muertes.

Ramos Otero, quien es pediatra de profesión, hizo constar que estos 3,200 son menos a los 3,700 que se reportaron en las pasadas dos semanas epidemiológica. Sin embargo, afirmó que “todavía estamos en nivel epidémico”.

“Es bueno que haya bajado, pero todavía en esa semana tenemos el laboratorio y oficinas médicas cerradas en esa semana”, comentó.

Un evento que crea preocupación al secretario son las Fiestas de las Calles de San Sebastián, que se realizará en este próximo fin de semana.

“Ciertamente, la actividad va a aglomerar gente, la actividad va a aumentar los casos. Eso va a ser así. Nuestra recomendación sigue siendo la misma, si usted está enfermo, la Sanse debe estar bien buena, pero no vaya”, expresó el titular.

El funcionario explicó que, aunque la vacunación es el arma principal contra este enfermedad viral, no establecerán centros de vacunación en el Viejo San Juan.

Aceptó que “la gente va a la Fiesta de la SanSe a janguear, no a vacunarse”. No obstante, habrá personal de la agencia con orientación sobre esta y otras enfermedades, en especial de transmisión sexual.

Pese a que no habrán centros de vacunación en el Viejo San Juan, este próximo fin de semana, de 15 al 17 de enero, la agencia tiene una feria de vacunación en El Cantón Mall, en Bayamón.

Además, tienen vacunaciones los días 29 y 30 de enero en el Santa Rosa Mall de Bayamón, del 22 al 24 de enero en el Centro Sur Mall, y del 29 al 31 de enero en el Plaza Centro Mall.

Estos eventos de vacunación se realizarán en las regiones que han demostrado mayor contagio, que son Caguas, Bayamón y Ponce.

Cabe destacar que son los municipios de Yabucoa, Aguas Buenas y Comerío los pueblo con más casos reportados en la última semana epidemiológica bajo análisis, que fue del 28 de diciembre al 3 de enero.

La población más afectada en esta semana fueron los infantes de cero a nueve años, con 717 de casos de los 3,200 registrados.

El secretario de Salud informó que tienen un protocolo activo con el Departamento de Educación para evitar contagios en las escuelas. Informó, de hecho, que esta semana tienen un adiestramiento virtual para los enfermeros escolares.

“A los papás nuestro mensaje es que, si está enfermo, llévelo al médico, no lo lleve a la escuela y después no se moleste con el enfermero escolar, que lo que está haciendo es su trabajo (de no permitir que entre a la escuela)”, sostuvo Ramos Otero.

Pese a que los niños son los más infectados, la mayoría de las 96 muertes reportadas en esta temporada de influenza, que inició en verano del 2025, son adultos mayores.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por un virus que infecta la nariz, la garganta y los pulmones. Se registran síntomas entre los cinco a siete días del contagio, que incluyen fiebre alta, tos, dolor de cabeza, dolores musculares y corporales, cansancio extremo, dolor de garganta y congestión nasal. Es común que los niños muestren náuseas, vómitos o diarrea.

Ramos Otero pidió a las personas que se sientan enfermas a no reportarse al trabajo o a la escuela. Pidió el uso de mascarilla, especialmente si acude a un médico o clínica. Insistió en el lavado de manos, lavado de superficies y evitar los contactos con personas enfermas.

Investigación interna

Como parte de la conferencia de prensa, el secretario de Salud dio a conocer que en la agencia se realiza una investigación interna, debido a que unas pruebas para detectar si la influenza que afecta a la Isla es el H3N2 nunca se enviaron a los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés).

“Ya yo me encargué de hacer los ajustes internos que debían hacer. Es inaceptable que eso haya pasado”, precisó.

Pese a que las pruebas no se han realizado, el secretario está seguro que esta cepa, que inició en Inglaterra en agosto pasado y que ya afecta a 40 estados de los Estados Unidos, es la que impacta a Puerto Rico.